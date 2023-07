Wortliga Tools GmbH

Nach Versicherungs-Ranking: WORTLIGA legt Expertenbericht für verständliches Versicherungsdeutsch vor

München (ots)

Wie gelingt Versicherern der Schritt zu kundenfreundlicher und dennoch rechtssicherer Sprache? Das beantwortet der Expertenbericht des Münchner Herstellers von Textanalyse-Software WORTLIGA. Der Expertenbericht "Von ERGO bis Gothaer - Versichern statt verwirren" macht die Erkenntnisse aus hunderten Texten strategisch nutzbar und gibt umsetzbare Handlungsempfehlungen. WORTLIGA hatte zuvor in einem Ranking die Verständlichkeit deutscher Versicherungen untersucht.

Vier-Punkte-Plan gibt Versicherern Ansätze für Optimierung

Einer der Gewinner des Versicherungs-Rankings aus dem Mai 2023 ist neben der Continentale Versicherung und Generali die ERGO Versicherung. An ihren Erfolgsbeispielen zeigen die Autoren Unterschiede und Potenziale.

Zum Beispiel beleuchtet der Bericht die Schwierigkeiten der Gothaer, auf Fragen wie "Was ist eine Hausratversicherung?" einfach und unbürokratisch zu antworten. Die Lösungen von Versicherern wie ERGO zeigen den Weg. Aus den Vergleichen leitet der Bericht Maßnahmen für Optimierungen ab.

Wenn die FAQ mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten

"Unser Bericht zeigt, dass Probleme weit über das oft kritisierte Versicherungsdeutsch hinaus gehen", sagt Studienleiter und Geschäftsführer Gidon Wagner. Im Bericht stellt er einen Vier-Punkte-Plan als Kompass zur Verständlichkeit vor.

Schwachstellen sind bei fast allen Versicherern dieselben

"Meist fehlt es den Unternehmen an einem Konzept für barrierefreie Sprache, nicht am Willen oder an Kompetenz zu klarer Sprache", sagt Wagner. "Zum Beispiel haben fast alle Unternehmen mit ausführlichen FAQ-Bereichen nachgerüstet", fährt Wagner fort. "Leider werfen aber gerade diese zur Hilfe bestimmten Inhalte oft mehr Fragen auf, als sie beantworten. Unsere Handlungsempfehlungen helfen, den Dialog mit Kunden zu verbessern."

