Reputations-Ranking RETRAK®100: Barilla belegt weltweit den ersten Platz unter den Lebensmittelunternehmen

Das Reputations-Ranking RepTrak ist die weltweit grösste Benchmarking-Datenbank für Reputationsdaten mit über 1 Million Unternehmensbewertungen pro Jahr.

Barilla belegt weltweit den ersten Platz unter den Lebensmittelunternehmen und in der Gesamtwertung des RepTrak®100-Rankings liegt Barilla in diesem Jahr auf dem 29ten Platz und hat somit vier Plätze im Vergleich zu 2023 gewonnen.

Zusätzlich hat das Unternehmen im Spezial-Ranking, das sowohl Produktqualität als auch Unternehmenswerte berücksichtigt, die Führung übernommen.

Mit Investitionen von einer Milliarde Euro in den Ausbau ihrer Produktionsstätten will die Barilla-Gruppe einen neuen Standard in der Lebensmittelindustrie setzen.

Parma / Zug, 24. April 2024 – Die Barilla-Gruppe, das weltbekannte italienische Lebensmittelunternehmen, ist stolz, ihren Aufstieg innerhalb der Global RepTrak®100-Rangliste bekannt zu geben und als führendes Unternehmen im Lebensmittelsektor den 29. Platz im Gesamt-Ranking zu belegen. Dieser Erfolg unterstreicht Barillas stetiges Engagement für Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen.

Das jährliche Ranking bewertet weltweit Unternehmen hinsichtlich ihrer Reputation unter Berücksichtigung von Produktqualität und Unternehmenswerten. RepTrak besitzt die weltweit grösste Benchmarking-Datenbank für Reputationsdaten mit über 1 Million Unternehmensbewertungen pro Jahr und dient als wichtiger Massstab für globale Unternehmensführung und Markenimage.

Im Jahr 2023 hat sich die Barilla-Gruppe auf eine transformative Reise begeben und eine Milliarde Euro für umfangreiche Investitionen in Produktionskapazitäten und -effizienz sowie ökologische Nachhaltigkeit bereitgestellt. Neben dem Ausbau des italienischen Saucenwerks in Rubbiano (Parma, Italien) wurden beispielsweise 55 Millionen Euro in das Wasa-Werk in Celle (Niedersachsen, Deutschland) investiert und die Verpackungen und Produktionslinien an verschiedenen Standorten weltweit erheblich verbessert. Am Standort Rubbiano, der grössten Saucenfabrik Europas, und in der Hartweizenmühle in Volos, Griechenland, wurden zudem neue Photovoltaikanlagen installiert, die die Bestrebungen der Barilla-Gruppe für erneuerbare Energien untermauern.

Darüber hinaus setzen die Investitionen der Barilla-Gruppe, durch den Einsatz von Spitzentechnologie, einen neuen Standard für Transparenz und Qualität innerhalb der Lebensmittelindustrie. Seit 2010 hat Barilla fast 500 nährwertbezogene Reformulierungen durchgeführt und dabei den Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Salz und Zucker reduziert oder den Ballaststoffgehalt erhöht. Ausserdem wurden rund 40 neue Produkte auf den Markt gebracht, die die Unternehmensphilosophie unterstreichen: Produkte ohne Zuckerzusatz, reich an Ballaststoffen, aus Vollkorn oder aus Hülsenfrüchten.

Die Barilla-Gruppe, die mit 29 Produktionsstätten in über 100 Ländern tätig ist, setzt sich für die Förderung von Inklusion und Vielfalt sowohl innerhalb ihrer Organisation als auch in ihren globalen Lieferketten ein. So startete die Gruppe 2018 ein globales Programm zur Förderung der Lieferantenvielfalt, um den kulturellen Wandel innerhalb der Lieferketten voranzutreiben, während Anfang 2024 eine neue Elternschaftsrichtlinie eingeführt wurde, die jedem Elternteil – unabhängig von Geschlecht oder Familienstand – 12 Wochen voll bezahlte Freistellung bietet. Damit treibt das Unternehmen positive Veränderungen voran und schafft ein integrativeres Arbeitsumfeld für alle.

Über Barilla:

Barilla ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das von den Brüdern Guido, Luca und Paolo Barilla geleitet wird. Gegründet wurde das Unternehmen von ihrem Urgrossvater Pietro Barilla, der 1877 eine Bäckerei in Parma eröffnete. Heute ist Barilla in Italien und in der ganzen Welt für die hervorragende Qualität ihrer Lebensmittel bekannt. Mit den Marken – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Pasta Evangelists und Back to Nature – setzt sich das Familienunternehmen für eine schmackhafte, herzhafte und ausgewogene Ernährung ein, die sich an der mediterranen Küche und dem italienischen Lebensstil orientiert. Als Pietro Barilla vor 145 Jahren sein Geschäft in Parma eröffnete, ging es ihm vor allem darum, gute Lebensmittel herzustellen. Dieser Grundsatz ist heute zum Geschäftsprinzip von Barilla geworden. So arbeiten aktuell 8‘700 Menschen, die diese zentralen Werte und die Leidenschaft für Qualität teilen, für das Unternehmen und innerhalb der Lieferantenkette. Seit 1987 sammelt und bewahrt ein historisches Archiv die 145-jährige Geschichte des Unternehmens, die nun über das Portal-Museum www.archiviostoricobarilla.com für alle zugänglich ist und den Weg einer Ikone unter den „Made in Italy“-Produkten sowie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft dokumentiert. Weitere Informationen unter: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup; LinkedIn: Barilla Group; Instagram: @barillapeople

Über RepTrak:

The RepTrak Company ist das weltweit führende Unternehmen für Reputationsdaten und -erkenntnisse. RepTrak bietet die einzige globale Plattform für datengestützte Erkenntnisse über Reputation, Marken und ESG. Das firmeneigene RepTrak-Modell ist der globale Standard für die Messung und Analyse der Stimmung in der Welt unter Verwendung bewährter Data-Science-Modelle und maschineller Lerntechniken für verschiedene Branchen und Regionen. Die Abonnenten des RepTrak-Programms nutzen die prädiktiven Erkenntnisse, um den Unternehmenswert zu schützen, die Kapitalrendite zu verbessern und ihren positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu erhöhen. The RepTrak Company wurde 2004 gegründet und besitzt die weltweit grösste Benchmarking-Datenbank für Reputationsdaten mit über 1 Million Unternehmensbewertungen pro Jahr, die von CEOs, Vorständen und Führungskräften in mehr als 60 Ländern weltweit genutzt wird. Für weitere Informationen: www.reptrak.com.