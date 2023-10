Zweite Staffel «NextIn Business» -Das Wirtschaftsmagazin zu Innovation und Zukunft

bop Communications

Zürich, 31. Oktober 2023 - Innovationen, Mega-Trends und neue gesellschaftliche Bedingungen verändern in hohem Tempo unseren Alltag: Wie wir essen, uns fortbewegen, bezahlen oder uns um unsere Gesundheit kümmern. Vieles ist dadurch einfacher geworden - und gleichzeitig anspruchsvoller. « NextIn Business », das Wirtschaftsmagazin in SAT.1 Schweiz, zeigt die Menschen hinter den Innovationen. Die neue Staffel startet am 01. November.

«NextIn Business» widmet sich in fünf Sendungen den grossen Trends in Wirtschaft und Gesellschaft, zeigt auf, wie unser Alltag sich dadurch wandelt und stellt Lösungen vor. Moderatorin Lynn Grütter geht dabei der Frage auf den Grund, wie technologische Neuerungen und Innovationen unser Leben verändern: Wie wir uns ernähren, wie wir uns fortbewegen und woher wir unsere Energie beziehen. Gerade in diesen Bereichen hat sich in den letzten Jahren enorm viel verändert. Das eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten und wirft gleichzeitig viele Fragen auf. Lynn Grütter stellt sie den Menschen, die Antworten darauf haben: «Ich will den Themen auf den Grund gehen, verstehen, was hinter Veränderungen steckt. Im Gespräch mit den innovativen Köpfen konnte ich viel dazulernen und verstehe gewisse Zusammenhänge nun wesentlich besser.»

Sendungsübersicht NextIn Business, Staffel 2

Folge 1, 01.11.2023: «Die digitalen Therapeuten»

Die Digitalisierung betrifft zunehmend die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Wie sieht die Umsetzung aus und welche Angebote bieten Start-ups? Mit dabei:

Birgit Schmid, Psychotherapeutin und Verantwortliche für den Fachbereich Psychologie Santé24

Florence von Gunten, Gründerin Ylah

Patrick Hofer und Dorothée Felber, Vorstandsmitglieder Swiss Carers

Katharina Dalbert, Gesundheitskoordinatorin, Gemeinde Thalwil

Silke Schmitt Oggier, Chefärztin Santé24,

Eva Blozik, Leiterin Versorgungsforschung SWICA

Hansjörg Künzli, Professor für Angewandte Psychologie, Fachgruppe Diagnostik und Beratung, ZHAW

Folge 2, 08.11.2023: «Die neue Finanzwelt»

Die Schweiz ist ein Land mit spannenden Ideen im Finanzbereich: Was passiert aktuell und was sind die Trends? Und wie stark wird das jede:n einzelne:n betreffen? Mit dabei:

Philippe Naegeli, Gründer und CEO GenTwo

Jan Brzezek, Gründer und CEO CryptoFinance

Roland Klay, Co-CEO radicant

Luba Schönig und Tonia Zimmermann, Gründerinnen UMushroom

Andreas Bezner, Mitbegründer und CEO Stableton

Andreas Dietrich, Professor für Banking und Finance, Leiter des Instituts für Finanzdienstleistung Zug IFZ, HSLU

Folge 3, 15.11.2023: «Die Mobilität der Zukunft»

Die Schweiz steigt um auf elektrisch, vom Roller übers Velo bis hin zum Lastwagen. Das führt zu viel Innovation: Junge Autobauer sorgen weltweit für Furore. Mit dabei:

David L. Deck, CEO Nexmobility

Martin Hintermann, CEO Whitecell Power

David Marchand, CEO Roxypay

Thomas Mayer, CEO Emobyus

Ilaria Besozzi, CEO Swisscharge

Oliver Oubooter, Mitgründer Microlino

Andreas Herrmann, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Co-Leiter des Instituts für Mobilität, Universität St. Gallen

Folge 4, 22.11.2023: «Energiewende schafft Innovationen»

Die Energiewende ist zum Innovationsmotor geworden. Start-ups unterstützen beim Stromsparen oder finanzieren den Transport von Wind-Turbinen. Mit dabei:

Sandra Trittin, Gründerin und CEO Futurize Energy und Verwaltungsrätin Energie 360º

Lisa Braune, Head of Carbon Dioxide Removal neustark

Andreas Aepli, Finanzchef Climeworks

Patric Käser, Mitgründer und Geschäftsführer Briese Schifffahrt (Schweiz)

Philipp Leibundgut, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident Briese Schifffahrt (Schweiz)

Fabian Krek, Head of Sales Europe Secure Switzerland

Hugo Roll, Gründer Sirax-Energy

Oliver Gassmann, Ordentlicher Professor für Technologiemanagement mit besonderer Berücksichtigung des Innovationsmanagements, Universität St. Gallen

Folge 5, 29.11.2023: «Mit Essen gesünder werden»

Beim Essen geht es immer mehr auch um Gesundheit: Doch was davon ist sinnvoll, und welche spannenden Innovationen gibt es in diesem Gebiet? Mit dabei:

Rolf Hiltl, Eigentümer Restaurant Hiltl

Murat Yakin, Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Herren

Christine Brombach, Dozentin an de rForschungsgruppe Sensorik, ZHAW Life Sciences und Facility Management

Erich Sieber, Gründer und General Partner PeakBridge

Pascal Rode, Gründer und COO AVEA

Collin Ewald, Molekularbiologe und Assistenzprofessor ETH Zürich

Inja Allemann, Gesamtverantwortliche und ärztliche Leitung Rivr

Über Lynn Grütter

Lynn Grütter ist eine erfahrene TV- und Eventmoderatorin. Sie legt besonderen Wert auf eine angenehme und wertschätzende Atmosphäre, die es den Menschen erlaubt, sich zu öffnen und gerne von sich und ihren Geschichten zu erzählen.

Parallel zu ihrer Moderationstätigkeithat Lynn eine bedeutende Präsenz in den sozialen Medien aufgebaut und inspiriert täglich über 20’000 Menschen auf Instagram.

Nach sieben Jahren als Moderatorin bei MeteoNews und CH Media widmet sich Lynn Grütter nun neuen TV-Projekten, unter anderem moderierte sie die Sendung „Swiss 1 Schwinget“ auf Swiss 1.

