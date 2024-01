SwissFinTechLadies

Was Dir Deine Bank nicht verrät: Die Fragen nach dem Risiko

Beim Investieren gibt es Fragen zum Risiko deiner Anlagen, die du dir stellen musst.

Heute klären wir, was du insgesamt zum Investieren wissen musst. Zunächst einmal geht es um Risikoverständnis.

Risikoverständnis bei Investitionen:

Die Risiken, die du nehmen willst, haben eine tiefgreifende Auswirkung auf Anlageentscheidungen. Erlange daher zunächst ein umfassendes Verständnis dafür, was Risiko in der dynamischen Welt der Investitionen wirklich bedeutet. Tauche tief in das Konzept des Risikos und seiner Wirkungen ein. Unser Angel Training mit 4 Modulen vom 2. März 2024 bis zum 19. Juni 2024 hilft dir dabei.

Arten von Risiken:

Die Identifizierung der verschiedener Arten von Risiken sind entscheidend für erfolgreiches Investieren. Ohne Risiken zu verstehen, kann der Blick nie vollumfänglich sein. Begleite uns, während wir verschiedene Risikokategorien besprechen und dich befähigen, selbstbewusst die Anlagelandschaft zu navigieren. Tauche tief in das Konzept des Risikos und seiner Wirkungen ein. Unser Angel Training mit 4 Modulen vom 2. März 2024 bis zum 19. Juni 2024 hilft dir dabei.

Risiko und Rendite - Die Verbindung:

Entdecke die faszinierende Beziehung zwischen Risiko und Rendite. Unsere Experten erklären, wie höhere Risiken oft mit höheren Renditen einhergehen. Denn das Nehmen von Risiken ist das einzige, was am Kapitalmarkt bezahlt wird. Höheres Risiko bedeutet, du erhältst eine Risikoprämie über eine risikolose Anlage. Aber wie kann man rechnen, dass das Risiko angemessen belohnt wird. Lerne effektive Strategien zur Bewertung und Verwaltung von Risiken, um dein Anlageportfolio zu optimieren.

Diversifikation:

Diversifikation ist eine Schlüsselstrategie zur Risikominimierung. Erhalte Einblicke in das Konzept der Diversifikation und praktische Tipps zum Aufbau eines gut diversifizierten Anlageportfolios. Rüste dich mit wertvollen Techniken aus, um ein ausgewogenes und widerstandsfähiges Anlageportfolio zu erstellen.

Selbstreflexion als Schlüssel

Dazu werden wir noch sprechen, wenn wir uns morgen um die Finanztypologien kümmern. Aus den UBS Studien wissen wir bereits schon, dass Frauen Lebenszyklus orientiert investieren, einen langfristigen Anlagehorizont haben und Werte basiert investieren. Wir wissen auch aus der UBS Studie dass Frauen, wenn Sie den richtigen Werkzeugkasten zur Verfügung haben, erfolgreicher als Männer investieren. Schade nur, dass es immer noch eine Investmentlücke gibt und 38% weniger Frauen als Männer investieren.

Das möchten wir ändern! Wir geben euch euer Werkzeug an die Hand und obendrauf noch weibliche Investmentnetzwerke und besprechen gemeinsam kuratierte Produkte in unserem Angel Training.

2.März 2024 , 10:00 - 14:00 Uhr

⏰ Dauer: 4 Stunden Kick off unseres Angel Trainings

Jetzt hier anmelden und deinen Platz sichern!

Verpasse nicht die Gelegenheit, dein Wissen über Investitionen und Gewohnheiten zu vertiefen! ✨

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies