Artenspürhunde und Insektenspuren - 2 Anlässe zur Spurenausstellung im Naturmuseum Solothurn

Abendvortrag mit Demo-Vorführung

"Artenspürhunde - Forscher aus Leidenschaft"

Donnerstag, 16. Mai 2024, 18.30 - 19.30 Uhr

und

Mittagsführung "Insekten und ihre Spuren"

Mittwoch, 22. Mai 2024, 12.15 - 13 Uhr

im Naturmuseum Solothurn

Abendvortrag "Artenspürhunde - Forscher aus Leidenschaft"

16. Mai 2024, 18.30 Uhr

Glänzende Augen und gespannt bis in die letzte Faser – was für Artenspürhunde Spiel und Spass bedeutet, ist für den Naturschutz und die Erforschung der heimischen Fauna von grossem Wert. Artenspürhunde bieten einen schnellen, effektiven und oft weniger invasiven Ansatz zur Datensammlung und tragen so wesentlich zum Schutz und zur Erhaltung der Biodiversität bei. Der Anlass gibt einen Einblick in die faszinierenden Fähigkeiten der Verfolgung unsichtbarer Spuren! Neben der Vermittlung spannender Facts zum Thema zeigen die Artenspürhunde ihr Können im Anschluss an den Vortrag.

Referentin: Dr. Denise Karp, Artenspürhunde Schweiz

Ohne Anmeldung. Eintritt frei!

Mittagsführung "Insekten und ihre Spuren"

22. Mai 2024, 12.15 Uhr

Wer Insekten aufspüren möchte, ist meist nicht auf indirekte Hinweise angewiesen, da die Verursacher oft noch vor Ort sind. Trotzdem können Spuren wertvolle Hinweise geben: Wer hat am Gemüse geknabbert? Wer hat sein Nest im Estrich gebaut? Wer entwickelt sich in dieser sonderbaren Pflanzengalle? Fragen, auf die an der Führung eingegangen werden können.

Referent: Marc Neumann, Sammlungsbetreuer Insekten, Naturmuseum Solothurn

Ohne Anmeldung. Eintritt frei!

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

naturmuseum@solothurn.ch

www.naturmuseum-so.ch