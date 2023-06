BRANDT

PALUDO TO RUN LE MANS SUPPORT-RENNEN ZUM 70. JUBILÄUM VON BRANDT PORSCHE

Tampa, Fla. (ots/PRNewswire)

Miguel Paludo, Fahrer des BRANDT Porsche und siebenmaliger Champion des Porsche Cup Brasil, wird vor dem kultigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei Le Mans, Frankreich, ein besonderes Rennen zum 70-jährigen Jubiläum von BRANDT Porsche fahren. Paludos GT3 wird die Farben des langzeitigen Sponsors BRANDT tragen.

BRANDT, ein führender Einzelhändler für professionelle Agrardienstleistungen und Hersteller von Spezial-Inputprodukten für die Landwirtschaft, sponsert Paludo seit Jahren in so unterschiedlichen Rennserien wie der NASCAR Truck Series, dem Porsche Carrera Cup und der NASCAR Xfinity Series. Nach sechs Jahren kehrt Paludo nach Le Mans zurück, als er als Champion des Carrera Cups Brasil teilnahm.

„Die Rennwagen des Porsche Carrera Cups nehmen nur alle drei Jahre am Support-Rennen in Le Mans teil", erklärte Paludo. „Nachdem wir im Jahr 2017 einen Vorgeschmack auf das Rennen bekamen, habe ich nach einer Gelegenheit gesucht, zurückzukommen und der Welt zu zeigen, was dieses BRANDT-Team vollbringen kann. Mein Ziel ist es wie immer, die BRANDT-Farben in die Siegerspur zu bringen."

Mehr als 70 Rennwagen werden beim Rennen um den Carrera Cup antreten. Das 45-minütige Rennen wird am 10. Juni um 10:45 Uhr Ortszeit durchgeführt, unmittelbar vor dem Beginn der 100 Ausgabe des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, das als prestigeträchtigste globale Motorsportveranstaltung 2023 gilt.

„Da dies unser 70 Geschäftsjahr und das 100 Jahr des Rennens von Le Mans ist, schien dies wie eine ideale Gelegenheit und eine großartige Möglichkeit für uns, unser Geschäft BRANDT Europe aufzubauen", so Rick Brandt, President und CEO von BRANDT. „Ich kann mir keine bessere Möglichkeit vorstellen, um zu demonstrieren, dass es bei BRANDT um Leistung, Wettbewerb und Ergebnisse geht, als unsere globale Marke bei Le Mans auf den richtigen Weg zu bringen."

Das Support-Rennen des Carrera Cups wird live auf L'Equipe TV übertragen.

Informationen zu BRANDT

BRANDT, ein führendes Agrarunternehmen, versorgt Anbauer auf der ganzen Welt mit innovativen Ag-Produkten. Das Unternehmen wurde 1953 von Glen Brandt und seiner Schwester Evelyn Brandt Thomas gegründet, um Landwirten in Illinois dabei zu helfen, neue und profitable Technologien zu übernehmen, und hat unter der Führung von President und CEO Rick Brandt ein aggressives Wachstum erfahren.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter BRANDT www.brandt.co

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092742/BRANDT_Miguel_Paludo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/paludo-to-run-le-mans-support-rennen-zum-70-jubilaum-von-brandt-porsche-301842634.html