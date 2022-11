Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Manuel Frick empfängt deutschsprachige Gesundheitsminister

Vaduz (ots)

Das jährliche Treffen der deutschsprachigen Gesundheitsminister und -ministerin fand auf Einladung von Regierungsrat Manuel Frick am Freitag, 18. November 2022 in Schaan statt. Zu Gast in Liechtenstein waren Bundesrat Alain Berset (Schweiz), Vizepremierministerin Paulette Lenert (Luxemburg), Bundesminister Johannes Rauch (Österreich) sowie Staatssekretär Edgar Franke (Deutschland).

Im Mittelpunkt des ersten Arbeitsgesprächs stand die Bewältigung der Covid-19-Pandemie, die in den beiden Vorjahren eine digitale Durchführung des Gesundheitsquintetts erforderte. Den Auftakt bildete ein Impulsreferat von Lorenz Risch vom Labormedizinischen Zentrum Dr. Risch zu Erkenntnissen und Lehren aus der Pandemie. Die Diskussion im Anschluss drehte sich um die Ergebnisse der Aufarbeitung der Krisenbewältigung, die aus der Pandemie entstandenen Herausforderungen sowie die Verstärkung der künftigen Zusammenarbeit bei der Prävention und Bekämpfung von Pandemien.

Das zweite Arbeitsgespräch drehte sich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens, die besonders in Liechtenstein mit der Einführung des elektronischen Gesundheitsdossiers (eGD) per 1. Januar 2023 aktuell ist. Die Gesundheitsminister und -ministerin waren sich einig, dass der grenzüberschreitende Austausch von Patientendaten und Formate wie Telemedizin künftig weiter an Bedeutung gewinnen werden. Das Potenzial digitaler Lösungen für die Gesundheitspflege war dabei unbestritten.

Den Auftakt zum Ministertreffen bildeten am Donnerstagabend ein Besuch des Kunstmuseums mit anschliessendem offiziellem Abendessen, gegeben von Regierungsrat Manuel Frick, sowie ein Empfang bei Regierungschef Daniel Risch.