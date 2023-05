Spright

RigiTech kündigt Partnerschaft mit Spright an, dem führenden Anbieter von Drohnenlieferungen

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

RigiTech, ein wachsender Anbieter von fortschrittlichen Drohnenlieferlösungen, ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit Spright, dem marktführenden Betreiber unbemannter Luftfahrtsysteme mit Sitz in den USA, bekannt zu geben. Diese strategische Allianz und die Verpflichtung zur Einführung des Eiger-Liefersystems sind ein weiteres Zeichen für die Zuverlässigkeit der Spitzentechnologie und der umfassenden Lösungen von RigiTech. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Spright ein wichtiger Betriebspartner der RigiTech-Systeme in Europa und weltweit und spielt eine zentrale Rolle bei der Einrichtung neuer Drohnen-Liefernetzwerke für Kunden im Gesundheitswesen. RigiTech wird in den nächsten Monaten die ersten sechs Eiger-Systeme ausliefern. Die Schulung der wichtigsten Mitarbeiter von Spright hat bereits begonnen.

„Spright hat in den USA Pionierarbeit im Bereich des fortschrittlichen Drohneneinsatzes geleistet und ist mit seinem auf der Luftfahrt basierenden Ansatz der Schlüssel für die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Logistikdienste", sagt Adam Klaptocz, CEO von RigiTech. „Im letzten Jahr haben wir bewiesen, dass unsere Drohnen die strengen Anforderungen der European Regulations (EU-Vorschriften) erfüllen können. Wir haben den kommerziellen Lieferbetrieb mit ausgewählten Kunden aus dem Gesundheitswesen aufgenommen. Jetzt ist es an der Zeit zu wachsen. Die Partnerschaft mit Spright wird es uns ermöglichen, unsere Netzwerke schneller zu erweitern, während wir uns auf den Ausbau unserer Produktionslinie und unserer Software-Infrastruktur konzentrieren."

Der Schlüssel zum Erfolg von RigiTech ist die Konzentration auf die Entwicklung von Technologien, die echte Herausforderungen in der Logistik des Gesundheitswesens lösen können. Gleichzeitig bietet RigiTech eine Lösung, welche die sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsstandards in der Luftfahrt übertrifft. Die einzigartigen, unabhängigen Sicherheitssysteme des Eiger und ihre tiefe Integration mit der cloudbasierten Steuerungssoftware von RigiTech haben entscheidend dazu beigetragen, Fluggenehmigungen in ganz Europa zu erhalten. RigiTech ist jetzt das einzige Unternehmen im Bereich der Drohnenlieferung, das täglich eine kommerzielle BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)-Route in Europa betreibt und damit sein unermüdliches Engagement unterstreicht, die Grenzen der Branche weiter auszuloten.

Die Partnerschaft beginnt diese Woche in Rom auf der EuroMedLab, wo die Teilnehmer die Gelegenheit haben werden, die Eiger-Drohne am Spright-Stand Nr. 105 zu besichtigen. Diese Zusammenarbeit stellt einen spannenden Meilenstein dar, da RigiTech und Spright die Zukunft der Drohnenlieferung gestalten und die Branche revolutionieren werden.

RigiTech ist stolz darauf, sein Eiger-Drohnensystem weiter auszubauen und in neue Märkte vorzudringen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Drohnenlieferdiensten wird RigiTech seine Produktionskapazitäten ausbauen und Möglichkeiten für BVLOS-Einsätze in den USA, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien prüfen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere kommenden Veranstaltungen und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, indem Sie uns auf LinkedIn folgen.

Informationen zu RigiTech

RigiTech ist ein 2018 gegründetes Schweizer Luftlogistikunternehmen, das sich auf die Entwicklung voll integrierter Drohnenlieferlösungen konzentriert. Das Eiger-Drohnensystem, das von RigiTech in der Schweiz hergestellt wird, wurde mit einem netzwerkorientierten Ansatz entwickelt: Das ist der Schlüssel zum Ausbau der Drohnenlieferung zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Die zentralisierte RigiCloud-Softwareinfrastruktur gewährleistet eine zuverlässige und gesetzeskonforme Kommunikation, Flugverfolgung und Flottenwartungsmanagement. Um seine Kunden bei der schnelleren Erlangung von Fluggenehmigungen zu unterstützen, umfasst das umfangreiche Angebot von RigiTech auch regulatorische Dokumentation und Tests, Konnektivitätsinfrastruktur, Schulungs- und Supportdienste, regulatorischen Support und SORA-Fachwissen (Specific Operations Risk Assessment). RigiTech hat BVLOS-Zulassungen in der Schweiz, Italien, Frankreich, Dänemark und der Tschechischen Republik erhalten, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Gesundheitspflege und In-vitro-Diagnostik liegt.

Informationen zu Spright

Spright bietet einsatzbereite unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) an, die das Gesundheitswesen und die Inspektion von Versorgungseinrichtungen aus der Luft revolutionieren. Durch den Einsatz bahnbrechender Technologien und eines innovativen Dienstleistungsmodells bietet Spright rationelle und nachhaltige Lösungen auf der Basis von Drohnen an, um die täglichen Herausforderungen ineffizienter Betriebsabläufe am Boden zu bewältigen. Spright hat seinen Sitz in Gilbert, Arizona, und ist ein Geschäftsbereich von Air Methods.

