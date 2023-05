1080Motion

1080 Motion, der Weltmarktführer für digitales motorisiertes Krafttraining im Spitzensport, bringt eine neue Serie batteriebetriebener Geräte auf den Markt

Die Lösungen von 1080 sind professionell und robust und ermöglichen hohe Belastungen, schnelle Bewegungen, ein erstklassiges Gefühl und Vielseitigkeit für kommerzielle Fitnessstudios, Rehabilitationskliniken und Hochleistungstraining.

Das schwedische Unternehmen 1080 Motion liefert Trainingsgeräte an professionelle Ligen, olympische Trainingseinrichtungen, nationale Leistungszentren, Rehabilitationskliniken, Forschungseinrichtungen und militärische Ausbildungseinrichtungen - an mehr als 600 weltweit. Die neuen Geräte richten sich an ein breiteres Publikum. Sie sind kleiner, leichter, tragbar und günstiger als die aktuelle Produktlinie, 1080 Sprint und 1080 Quantum.

Als erstes in der neuen Produktlinie:

1080 Sprint 2: Ein bahnbrechendes Gerät für horizontales Training mit Widerstand oder Unterstützung und Tests bis zu 180 m (197 yds) für z. B. Sprinten, Skifahren, Schwimmen, Skaten sowie für Richtungswechsel. Es ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 14 m/s (31 mph) und Lasten von bis zu 70 kg (154 lbs.). Es ist eigenständig und tragbar mit einem eingebauten Touchscreen und verfügt über eine Internetverbindung zur Datenspeicherung und -analyse. Mit dem Zubehör fungiert es als Kabelgerät für wiederholungsartige Übungen wie Kniebeugen, Heben, Drehen, Drücken und Ziehen für leichtes Krafttraining, Reha und Tests.

1080 Cable: Es unterstützt schwere Kraftübungen bis zu 180 kg (397 lbs.) mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s (8,9 mph) und Kabellängen bis zu 5 m (16 ft). Im Vergleich zu herkömmlichen Kabelgeräten bietet das 1080 Cable Echtzeit-Feedback der Leistungsdaten - Geschwindigkeit, Leistung oder Kraft - auf einem integrierten Touchscreen. Wählen Sie Hochgeschwindigkeits- oder isokinetisches Training, oder entscheiden Sie sich für eine bis zu 3-fache exzentrische Überbelastung. Das Gerät lässt sich platzsparend an der Wand oder an einem Standard-Gewichtsregal montieren, und das Zubehör ermöglicht Heben, Kniebeugen und Kardioübungen wie Rudern und Ski-Ergo.

Die neue Technologieplattform ermöglicht eine Reihe von Trainingsanwendungen, wie z. B. den 1080 Squat, der für schwere Kniebeugen oder Deadlifts mit einer Belastbarkeit von bis zu 400 kg gebaut wurde. Es wird erwartet, dass die Auslieferungen im Jahr 2024 beginnen werden. Eine Kabelmaschine für höhere Geschwindigkeiten mit einem längeren Kabel wird folgen.

Anna-Carin Månsson, CEO, Mitbegründerin und Hauptaktionärin, sagte: „Aufbauend auf unserem Erfolg im Spitzensport freuen wir uns darauf, die Vorteile dieser Spitzentechnologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ich selbst kam zum ersten Mal mit dem System in Kontakt, als ich mich nach einer Hüftoperation unter Anleitung meines Trainers rehabilitierte, um wieder Elite-Seniorentennis zu spielen. Jetzt haben wir die Produkte viel benutzerfreundlicher gemacht. Sie sind kleiner und batteriebetrieben. Die Batterien werden sogar wieder aufgeladen, während Sie trainieren und an dem Kabel ziehen. Die neue Software enthält 10 Jahre Forschung und Erfahrung, um Sie durch Ihr Training zu führen. Es wird individuell und herausfordernd sein, aber auch Spaß machen und sicher sein!"

Die Erfinder von 1080 Motion haben mit den ersten Geräten, die 2009 auf den Markt kamen, Pionierarbeit im Bereich der digitalen motorisierten Krafttrainingsgeräte geleistet. Viele haben daraufhin Lösungen für das motorisierte Training entwickelt, die meisten davon für den Heimbereich. 1080 ist professionell, ermöglicht höhere Belastungen, schnellere Bewegungen, ein besseres Gefühl und ist robust für kommerzielle Fitnessstudios, Rehabilitationskliniken und Hochleistungstraining. Das Erbe des Spitzensports hat den Maßstab für die Leistung der neuen Lösungen gesetzt. Es werden weder Getriebe noch Antriebsriemen verwendet, und der Bedarf an Riemenscheiben ist auf ein Minimum reduziert, was zu einem optimalen Reaktionsvermögen und einem erstklassigen Gefühl führt.

Informationen zu 1080 Motion

1080 Motion AB ist ein wachstumsstarkes schwedisches Unternehmen in Privatbesitz mit einer US-Niederlassung in Austin, Texas. Nordamerika macht etwa 50 % des Umsatzes aus. Seit seiner Gründung in 2013 nutzen mehr als 100 Profisportteams in Ligen wie Premier League, Bundesliga, NFL, NBA, WNBA, NHL, MLB und vielen anderen digitale motorisierte Geräte von 1080 fürs Training, Tests und Rehabilitation. Viele Olympische Spiele und Weltmeisterschaften werden von Sportlern gewonnen, die 1080 nutzen, um Geschwindigkeit, Kraft und Kraft zu verbessern.

