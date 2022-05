RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Wiedersehen macht Freude!

München

Die dritte Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die siebte Folge läuft am Mittwoch, den 25. Mai

Love is in the air! Zwischen Playboy Cover-Star Yeliz und Ex-"Love Island"-Teilnehmer Paco knistert es immer mehr und sie knüpfen erste zarte Bande. Und nicht nur Malkiels Karten stehen gut für die beiden, auch Sala-Papa Ronald gibt seinen Segen. Vollen Körpereinsatz braucht es auch beim Spiel "Sendezeit Sense". Doch den müssen überraschenderweise nicht die aktuellen Bewohner der Sala bringen - die ehemaligen Mitstreiter haben die Chance den Re-Entry zu erspielen. Wird es ein freudiges Wiedersehen oder der totale Albtraum?

Die Zeiten am Starstrand ändern sich. Promi-Mutti Iris Klein zog als letzte in die Sala ein. Weit und breit keine Neuankömmlinge mehr in Sicht. Nun heißt es: jeder gegen jeden. Und damit nicht genug! Zum ersten Mal in der Geschichte von "Kampf der Realitystars" haben die bereits ausgeschiedenen Teilnehmer die Chance, sich einen Platz zurück in die Sala zu erkämpfen. Die angeblich tolle Stimmung unter besten Freundinnen und Freunden wird auf eine harte Probe gestellt.

Die alten Neuankömmlinge reißen die gesamte Truppe auseinander. Denn jetzt treffen einstige Feinde erneut aufeinander und lassen ungeklärte Streitigkeiten wieder aufkochen. Ein Salabewohner sieht in der selbst aufersetzten Isolation aus der Gruppe die einzige Möglichkeit, um es weiterhin bei "Kampf der Realitystars" aushalten zu können.

Die zwei Turteltauben Yeliz und Paco lassen sich vom Flirten durch den großen "Boom" nicht abhalten und bereiten dem einen oder anderen somit eine schlaflose Nacht in der Sala. Sie können ihr Glück kaum fassen und befragen Malkiels Karten. Diese legen erneut das Thema Jimmy Blue Ochsenknecht auf den Tisch. Ob das vertrauenswürdige Orakel das junge Glück zerstören kann? Oder halten die Gefühle der Zukunftsperspektive stand?

Wer erhält weiterhin die Chance auf kostbare Sendezeit und wer wird nach der siebten Stunde der Wahrheit seine Koffer packen und somit auf den Gewinn von 50.000 EUR verzichten müssen?

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2022". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder müssen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen, während Neuankömmlinge dazustoßen. Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.