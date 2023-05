Khonsu

Khonsu lanciert raffinierte Bademode für werdende Mütter

Gerzensee (ots)

Ein neues Label aus der Schweiz feiert Mutterschaft und Weiblichkeit mit stylischen und funktionalen Bademode-Designs.

Die erste Kollektion überrascht mit Funktionen, welche Halt und Komfort bieten und gleichzeitig dem sich verändernden Körper jederzeit schmeicheln.

Künftig sollen sich Frauen zu jedem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft wohlfühlen. Selbst in Bademode. Dafür sorgt die Unternehmerin Colette Brewster mit ihrem neuen Label Khonsu Swim. Die frisch gegründete Swimwear Brand kleidet Mütter in raffinierte und hochwertige Strandmode, welche buchstäblich auf die Bedürfnisse von Frauen auf ihrer transformativen Reise zugeschnitten sind.

Die Vision der Khonsu Gründerin Colette Brewster entstand aus persönlicher Betroffenheit. Während der Schwangerschaft mit ihrem dritten Kind begab sie sich verzweifelt auf die Suche nach sinnlicher Strandmode, die mit ihren Bedürfnissen mitwächst. Vergebens. Dies inspirierte die Modedesignerin aus Barbados mit Schweizer Wurzeln, der Bade-"Mode" für Schwangere mit einem neuen und innovativen Label gerecht zu werden.

"Als vierfache Mutter kenne ich sowohl die Herausforderungen als auch die Schönheit, die eine Mutterschaft mit sich bringt. Mein Ziel ist es, mit Khonsu Mütter zu feiern und sie zu stärken. Unsere funktionale und stylische Bademode soll Frauen dabei helfen, sich in jeder Phase ihrer Mutterschaft selbstbewusst, schön und sicher zu fühlen. Ich wünsche mir, dass Frauen ihre Bikinizeit in vollen Zügen geniessen", erklärt Colette Brewster.

Die Entrepreneurin hat bereits Erfahrung mit nachhaltiger Bademode in attraktiven, tropischen Designs. Nachdem sie in Vancouver Fashion Merchandising und Design studiert hatte, gründete sie 2011 ihr erstes Bademode-Label in Barbados, welches sich auf der kleinen Insel grosser Beliebtheit erfreute. Jetzt stellt die passionierte Designerin mit raffinierten Schnitten, welche die weibliche Schönheit während der Schwangerschaft unterstreichen und gleichzeitig Form und Halt geben, die Umstandsbademodewelt auf den Kopf.

Einzigartiges Design trifft auf Nachhaltigkeit

Schönheit und Selbstbewusstsein während der besonderen Zeit der Schwangerschaft hochleben zu lassen ist nicht das einzige Anliegen von Colette Brewster. Sie lässt ihre sonnengeküsste Mode in Brasilien, dem Pionier-Land der sinnlich-verführerischen Bademode, anfertigen. Partnerschaften mit lokalen Produzentinnen und Mompreneurs stellen ein tiefes Verständnis für Schwangerschaft und Muttersein wie auch die hohen Qualitätsanforderungen sicher. Hochwertigste Materialien gewährleisten die Langlebigkeit, Robustheit und den Tragekomfort der Strand-Couture. Die einzigartigen Stoffe und tropisch inspirierten Designs, welche in jeder Phase ihre Muster und Leuchtkraft bewahren, sorgen für gute Laune der Trägerinnen. "Die Unikate werden unter höchsten ethischen und nachhaltigen Standards handverlesen gefertigt, und können uns in ihrer Langlebigkeit ein Leben lang begleiten. Denn die verschiedenen Modelle und smarten Schnitte sehen vor allem, aber nicht nur an werdenden Mamis hinreissend aus", freut sich die Fempreneurin. Alle Modelle sind reversibel, sprich beidseitig tragbar. Somit werden mit jedem Modell zwei Looks mitgeliefert. Ausserdem kommen die liebevoll gefertigten Teile ganz ohne Nähte aus, welche u.a. auf Kaiserschnittnarben drücken könnten.

Zukunftspläne des Schweizer Start-ups

Für die Zukunft hat Colette Brewster bereits weitere grosse Pläne. Neben einer Lingerie-Kollektion für Bald-Mamis soll Khonsu Müttern als Plattform und Community dienen, um sich mit anderen Mums rund um den Globus auszutauschen und die Zeit der Schwangerschaft sowie die postpartale Phase zu geniessen. "Wir wollen Frauen und Kindern während dieser besonderen Zeit ein ermutigender Begleiter sein und Mutterschaft und Weiblichkeit gemeinsam feiern. Wenn sich Mütter stark und sicher fühlen, werden auch ihre Kinder entsprechend gedeihen und die Welt zu einem freundlicheren und liebevolleren Ort machen. Das möchte ich mit meinem Label Khonsu erreichen", schliesst die Gründerin Colette Brewster.

Über Khonsu

Khonsu wird am 14. Mai 2023, dem Muttertag in der Schweiz, geboren. Unter khonsuswim.com finden Frauen Bademode, welche Schwangerschaft und Mutterglück feiert. Sich während und nach der Schwangerschaft schön und selbstbewusst zu fühlen, ist Ziel der neuen Brand. Khonsu verfolgt einen Slow-Fashion Ansatz: Verwendet werden ausschliesslich hochwertigste und handverlesene Stoffe, welche von den besten Bikini-Schneiderinnen in Brasilien unter höchsten ethischen Bedingungen verarbeitet werden. So kann sich jede Mutter mit der Wahl ihres Strandlieblings wohlfühlen. Erhältlich ab 14. Mai 2023 unter khonsuswim.com