Hug Baustoffe AG

Hug Baustoffe AG übernimmt die Stauffacher Beläge GmbH mit Sitz in Lachen und expandiert in die Bezirke March/Höfe/Linth im Kanton Schwyz

Nänikon ZH/ Lachen SZ (ots)

Die Stauffacher Beläge GmbH ist seit 1994 im Grosshandel für hochwertige keramische Wand- und Bodenplatten, Fassadensysteme sowie Parkett etabliert. Die unternehmerische Tätigkeit umfasst die fachliche Beratung von privaten Bauherrschaften, Architekten, Plattenlegern und Generalunternehmern in der Auswahl von Boden- und Wandkonzepten aus Feinsteinzeug - innen wie aussen. Die von Hans Stauffacher gegründete Stauffacher GmbH wurde 2015 an Tochter Edith übergeben und erfolgreich weitergeführt.

"Unsere Kundschaft gewinnt, weil der Schulterschluss den Zugang zu neuen Produktsparten ermöglicht. In der Beratung werden wir neu durch das grosse Fachteam der Hug Baustoffe AG verstärkt", so Edith Stauffacher, Inhaberin der Stauffacher Beläge GmbH. Die Verankerung rund um den Zürichsee ist für das strategische Wachstum der Hug Baustoffe AG ein logischer Schritt. Dominik Rieder, CEO und VRP der Hug Baustoffe AG: "Durch die Übernahme erweitern wir unsere lokale Präsenz mit dem bekannten Showroom und persönlicher Beratung. Wir freuen uns, mit Edith und ihrem Team neu Beratungskompetenz direkt am südlichen Zürichsee und Zürcher-Obersee an Board zu haben".

Durch die Übernahme aller Mitarbeitenden der Stauffacher Beläge GmbH ist sichergestellt, dass die Kundschaft unverändert durch Edith Stauffacher und ihr Team persönlich betreut wird.

1946 gegründet, ist die Hug Baustoffe AG auch heute noch eine eigenständige, Schweizer Baumaterialhandlung. Als vollsortimentierter Handelsbetrieb mit über 500'000 Artikeln an 10 Standorten, begleitet die Hug Baustoffe AG private wie auch öffentlich-gewerbliche Neu- oder Umbauprojekte. Sie unterhält an verschiedenen Standorten Handwerkershops, Baumateriallager, modernste Bad- und Plättli-Ausstellungen für den Innenausbau und eine grossflächige Gartenbau-Ausstellung an ihrem Hauptsitz in Nänikon. Kauf- und Miet-Dienstleistungen von Maschinen und Werkzeugen ergänzen das Baumaterialsortiment. Konsequente analoge und digitale Kundennähe haben das Unternehmen zu einem Partner mit starker, lokaler Präsenz im Wirtschaftsraum Zürich etabliert. Der Kundenstamm umfasst mehrheitlich Firmenkunden, professionelle Handwerker, Bauherren, Planer und Architekten.