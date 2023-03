Crossover Markets

Crossover Markets bringt CROSSx, den ersten Ausführungsplatz für digitale Assets seiner Art, an den Start - mit Seed-Runden-Finanzierung von Flow Traders, Nomura's Laser Digital, Two Sigma, Wintermute Ventures, Gate.io und Privatmaklern

Wilmington, Del., 29. März 2023 (ots/PRNewswire)

Crossover Markets Group, Inc., ein Technologieunternehmen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, konzentriert sich darauf, die einzigartigen Liquiditätsanforderungen von Institutionen auf den Spot- und derivativen Kryptowährungsmärkten zu erfüllen. Es gab heute die Einführung von CROSSx, seinem ausführungsorientierten Electronic Communication Network (ECN) für Kryptowährungen, bekannt. Die Seed-Investitionsrunde des Unternehmens wurde von einem Konsortium führender Marktteilnehmer sowohl im Bereich traditioneller Finanzen als auch im Bereich digitaler Vermögenswerte finanziert. Zu den Investoren gehören Exness Ltd., Flow Traders, Gate.io, GMO Internet Group, Nomura's Laser Digital, Pepperstone, Think Markets, TMGM, Two Sigma und Wintermute Ventures.

CROSSx bringt eine der schnellsten Krypto-Trading-Engines der Welt auf den Markt. Sie wurde dafür konzipiert, die Handelskosten drastisch zu senken, die Ausführungsqualität zu verbessern und die Marktdatenfunktionen zu erweitern. Crossover zielt darauf ab, Interessenkonflikte zu vermeiden, indem es die Handelsausführung von der Verwahrung und dem Maklergeschäft entkoppelt und Institutionen so die Möglichkeit gibt, ihre Gegenparteien im Kreditgeschäft frei zu wählen. Als Anbieter, der nur auf Ausführungsbasis tätig ist, hält Crossover keine Kundengelder, verwaltet keine Vermögenswerte direkt und ist frei von Gegenparteirisiken.

Crossover wurde von langjährigen Branchenexperten aus der traditionellen Finanzbranche gegründet, die ihre Erfahrung auf digitale Vermögenswerte anwenden. Crossovers Chief Executive Officer Brandon Mulvihill und Chief Commercial Officer Anthony Mazzarese leiteten zuletzt das FX-Prime-Brokerage-Geschäft bei Jefferies. Crossover Chief Technology Officer Vlad Rysin kommt von Euronext FX und bringt umfangreiche Erfahrung in der Erstellung und dem Betrieb von Ausführungsplätzen für Aktien und FX mit. Zuvor war er als CTO von Credit Suisse FICC und als CTO von FastMatch (letztendlich an Euronext verkauft) tätig.

Mulvihill sagte, „Wir freuen uns über die finanzielle Unterstützung globaler Branchenführer in den Bereichen Maklergeschäft, Market-Making, quantitatives Trading, Bankwesen und krypto-native Unternehmen. Unsere Konsortiumspartner teilen unsere Vision und haben den Weg dafür geebnet, eine Größenordnung sowie Möglichkeiten zu schaffen, die es anderen Branchenteilnehmern ermöglichen, unserer Plattform beizutreten und an zukünftigen Runden teilzunehmen."

Das einzigartige Modell von Crossover nutzt Best Practices und Auftragslogik aus den Aktien- und FX-Märkten und strebt danach, eine beispiellose Effizienz zu erzielen. Dank einer Matching-Engine mit einer Latenz von weniger als 20 Mikrosekunden und einem Durchsatz von Millionen von Nachrichten pro Sekunde istCROSSx in der Lage, um ein Vielfaches schneller zu arbeiten als typische Krypto-Börsen. Dies bietet Kunden Zugang zu den schnellsten Preis- und Handelsausführungen.

CROSSx bietet zudem ein erhebliches Maß an Liquiditätsanpassung und ermöglicht es Kunden, maßgeschneiderte Dark- und Lit-Liquiditätspools zu erstellen. So können sie basierend auf ihren Wünschen im Hinblick auf Handelsgröße, Spread, Toxizität und Verzerrungsschutz handeln, mit wem sie möchten. Zusätzlich zur Flexibilität im Hinblick auf das Erfüllen von Kundenanforderungen unterstützt der Handelsplatz ein anonymes, offenes und halb-offenes Trading über One-to-one-, One-to-many- und Many-to-many-Verbindungen. Darüber hinaus gehören die Handelsgebühren bei CROSSx zu den niedrigsten in der Branche.

Jeff Wecker, CTO ei Two Sigma, erklärte: „Im Zuge der Weiterentwicklung des Bereichs der digitalen Assets sind vielfältige und zuverlässige Ausführungsplätze für institutionelles Trading von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns, ein Team mit einer Erfolgsbilanz in der traditionellen Finanzwelt bei seinen Bemühungen, notwendige Innovationen auf den Märkten für digitale Vermögenswerte umzusetzen, zu unterstützen."

Michael Lie, Leiter des Handels mit digitalen Vermögenswerten bei Flow Traders, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Crossover bei diesem neuesten Projekt und sind fest davon überzeugt, dass CROSSx die Nachfrage nach einer institutionellen Infrastruktur befriedigen kann. Dies wird von Flow Traders nachdrücklich unterstützt."

Olivier Dang, Head of Ventures bei Laser Digital, sagte: „Die Crossover-Plattform wird eine höhere Effizienz für die Marktteilnehmer fördern, indem sie eine Ausführung mit einer extrem niedrigen Latenz bietet. Das Team bringt seine einzigartige Tradfi-Expertise in das Digitale-Asset-Ökosystem ein und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit bei der Skalierung von CROSSx."

Damian Bunce, Chief Customer Officer bei Exness, sagte: „CROSSx ECN wendet ein bewährtes Tradfi-Liquiditätsmodell auf die digitale Vermögensbranche an. Als großer Liquiditätsanbieter von Krypto-Assets wollten wir frühzeitig in das Projekt und das Team investieren."

Ken Nakamura, CEO von GMO Trust, sagte: „CROSSx bietet eine hocheffiziente und zuverlässige Ausführungsplattform für anspruchsvolle institutionelle Marktteilnehmer für traditionelle Finanz- sowie Digitale-Asset-Ökosysteme. Es wird das stabile Fundament von GMO Internet Group in beiden Bereichen zum Tragen kommen und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Crossover-Team."

