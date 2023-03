Haru Invest

Die Krypto-Vermögensverwaltungsplattform Haru Invest erhält VASP-Zulassung für ihre EU-Operation von Litauen aus

Seoul, Südkorea, 27. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die CeFi-Investmentplattform, die vor kurzem eine Investition der Serie A in Höhe von 9 Millionen Dollar in einen kanadischen Krypto-Miner geleitet hat, darf nun in Litauen als Krypto-Währungsdienstleister tätig werden

Haru Invest, eine führende Plattform für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass die Haru EU Limited UAB, ihre in der EU ansässige Tochtergesellschaft, ein autorisierter Virtueller Vermögensdienstleister (VASP) für seine EU-Operation mit Sitz in Litauen geworden ist. Als VASP-autorisiertes Unternehmen kann Haru Invest nun Krypto-Währungsumtausch und Wallet-/Depotservice anbieten, was den Weg zu einer vollwertigen Krypto-Währungsbörse mit einem Fiat-Gateway eröffnet.

,,Haru Invest ist stärker denn je gewachsen, sogar während der volatilen Marktsituation, daher sind wir sehr an Krypto-Regulierungen interessiert," so Hugo Lee, Geschäftsführer von Haru Invest. ,,Der Erhalt der VASP-Registrierung ist einer von vielen Meilensteinen für unser Unternehmen und wird dazu beitragen, das Vertrauen unserer Mitglieder in die Krypto-Industrie zu stärken, indem wir sichere und konforme Dienstleistungen zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte anbieten."

Diese VASP-Autorisierung erlaubt es dem Unternehmen offiziell, die Euro-Währung direkt zu unterstützen, was es den Ländern der Europäischen Union ermöglicht, nahtlos zwischen Krypto-Währungen und Euro zu kaufen und zu handeln.

Als Teil des VASP-Registrierungsprozesses hat Haru Invest eine gründliche Bewertung seiner Compliance- und Risikomanagementverfahren sowie eine Due Diligence-Prüfung seiner Unternehmensführung und seiner Geschäftsaktivitäten durchgeführt.

Litauen hat sich zu einem führenden Land in der europäischen Krypto-Industrie entwickelt, das für sein krypto-freundliches regulatorisches Umfeld bekannt ist und in dem wachsende Blockchain-Unternehmen ansässig sind. Haru Invest, das als Fintech-Drehscheibe in der EU mit einer hochmodernen Finanzinfrastruktur bewertet wird, möchte seine Geschäftstätigkeit von Litauen aus weiter ausweiten.

Das starke hauseigene Team für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte des zentralisierten Finanzunternehmens (CeFi) setzt Hochfrequenz-Algorithmen und Handelsstrategien ein, die Marktineffizienzen und -lücken ausnutzen, um Gewinne zu erzielen. Haru Invest hat Mitglieder in über 140 Ländern und ein Gesamttransaktionsvolumen von über 2,27 Milliarden Dollar abgewickelt, ohne dass es zu Sicherheitsverletzungen, verspäteten Abhebungen oder verpassten Gewinnauszahlungen kam.

