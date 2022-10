Musikherbst am Wilden Kaiser

Letztes LIVE-Konzert von Jürgen Drews am 6. Oktober beim Musikherbst am Wilden Kaiser

Ellmau am Wilden Kaiser (ots)

Am 6. Oktober werden die Schlagerfans nach Ellmau in Tirol pilgern. Beim Musikherbst am Wilden Kaiser steht Jürgen Drews definitiv zum letzten Mal live auf der Bühne. Bereits bei der ersten Runde des Kult-Events feierten tausende Fans den Auftritt der Schlagerlegende und rührten den Star zu Tränen. "Das Konzert am vergangenen Donnerstag war auch für mich ein superschönes Erlebnis und schon sehr emotional. Das wird in dieser Woche nicht anders werden. Es ist für mich was ganz Besonderes mein letztes Live-Konzert in Ellmau spielen zu dürfen. Mit diesem Ort verbinden mich sehr viele schöne Erinnerungen", so Jürgen Drews. Für den Veranstalter Travel Partner, der die Mega-Musik-Party seit nahezu drei Jahrzehnten in enger Kooperation mit dem Tourismusverband Wilder Kaiser durchführt, ein großes Kompliment. "Trotz der großen Dimension des Events sind die Gäste bei uns ganz nah an den Stars dran, deshalb kommt unmittelbar eine grandiose Stimmung auf", freut sich Michael Poot, CEO von Travel Partner. "Das wiederum genießen die Künstlerinnen und Künstler - eine einmalige Atmosphäre. Und bei so einem besonderen Auftritt wie von Jürgen Drews geht natürlich sowieso die Post ab." Sicher ist: am 6. Oktober werden "Die Wunderkerzen" für die Schlagerlegende brennen, bevor es heißt "Was einmal war, das kommt nie wieder." Weitere Infos zum letzten Live-Auftritt von Jürgen Drews und zum Musikherbst am Wilden Kaiser unter www.musikherbst.at.

Pressevertreter sind herzlich eingeladen, beim letzten Live-Konzert von Jürgen Drews dabei zu sein. WICHTIG: bitte auf jeden Fall bis Mittwoch, 5. Oktober, 12 Uhr bei Manuela.Geiger@psmg.de (Tel. +49 173 5955014 oder +43 670 3568172) anmelden - vielen Dank.