Pianist Rudolf Buchbinder verkündet Ariel Lanyi als Preisträger des Schweizer Klavierpreises «Prix Serdang» 2023

Kurator Rudolf Buchbinder ernannte gemeinsam mit Initiator Adrian Flury den 25-jährigen israelischen Pianisten Ariel Lanyi zum diesjährigen Preisträger des «Prix Serdang».

Nach einer umfassenden Recherche junger Pianist*innen erweckte Ariel Lanyi als einer der Preisträger*innen des Kissinger Klavierolymps die Aufmerksamkeit von Rudolf Buchbinder. Insbesondere seine Interpretation von Beethovens «Hammerklavier-Sonate» hatte ihn beeindruckt: «Ariel steht an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere. Ich habe ihn als einen ernsthaften jungen Mann kennengelernt, der auf mich einen sehr reifen und authentischen Eindruck macht. Ich bin überzeugt, dass der «Prix Serdang» ihm einen wichtigen Impuls geben kann.»

Die Idee zum «Prix Serdang» ist in der Pandemiezeit entstanden und wurde 2022 erstmals vergeben (an Martin James Bartlett). Der Preis ist mit CHF 50.000 dotiert und ist kein Wettbewerb. Vielmehr ist der «Prix Serdang» Auszeichnung, Ansporn und Unterstützung einer jungen Karriere und eine Investition in künstlerisches Schaffen. Ganz bewusst ist der hochdotierte Preis an keinerlei Bedingungen gebunden. Für die Selektion wurde auch in diesem Jahr der international renommierte Pianist Rudolf Buchbinder verpflichtet. Seine jahrzehntelange, erfolgreiche Karriere und stets wache Wahrnehmung junger Talente befähigen ihn in idealer Weise, im Austausch mit internationalen Veranstaltern, Festivalintendant*innen und insbesondere ihm nahestehenden Dirigent*innen und Solist*innen geeignete Kandidat*innen zu evaluieren. Ziel dieses Prozesses war die Empfehlung von maximal drei jungen Talenten. Die Wahl von Ariel Lanyi als Preisträger des «Prix Serdang 2023» wurde gemeinsam von Rudolf Buchbinder, Adrian Flury (Initiant) und Thomas Pfiffner (Projektentwickler) vorgenommen.

Die Preisverleihung soll weitere Fördermaßnahmen nach sich ziehen. So tritt Martin James Bartlett, Preisträger 2022, dieses Jahr beim Grafenegg Festival auf. Des Weiteren ist mit der Schweizer Orpheum Stiftung und dem Label Warner Classics eine CD-Produktion mit dem Mozarteumorchester Salzburg geplant (Veröffentlichung voraussichtlich 2024).

«Mit dem Prix Serdang haben wir etwas ganz Besonderes geschaffen: ein Preis, der an keine Bedingungen gebunden ist; ein Preis, der Träume verwirklichen lässt, sei es eine Anschaffung oder die Ermöglichung einer Weiterbildung oder einer Auszeit zur persönlichen Entwicklung. Es freut mich, durch Buchbinders Expertise junge talentierte Persönlichkeiten wie Martin James Bartlett oder nun Ariel Lanyi mit einem Beitrag zu unterstützen, und ihren weiteren Lebensweg mitbeobachten zu dürfen.» Initiator Adrian Flury.

«When I was notified that I was chosen to be the recipient of this year’s Prix Serdang, I was overwhelmed with emotions of elation and gratitude. Moreover, when I learned about how the selection was made, and that the panel had followed me for a while and delved into my artistic activities, my gratitude intensified. I cannot begin to describe how much it means to me to be chosen as the recipient of this illustrious prize. It shows a true sense of trust from the panel in my artistic values and ideas. To have an artist of the calibre of Rudolf Buchbinder trust me with this prize is an honor which surpasses what I can describe in words. Being awarded the Prix Serdang is without any doubt among the most significant moments so far in my career, and I will forever be grateful for the belief the panel has shown in me.» Preisträger 2023 Ariel Lanyi.

Das Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 25. Juni 2023 im Rahmen eines Rezitals des Preisträgers Ariel Lanyi in der Villa Serdang in Feldbrunnen bei Solothurn in der Schweiz statt.

