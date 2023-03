ClinChoice

ClinChoice übernimmt CROMSOURCE und erweitert seine globale Präsenz

Philadelphia, Schanghai und Verona, Italien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

ClinChoice Medical Development freut sich, die Übernahme von CROMSOURCE S.r.l. bekannt zu geben, einem ISO-zertifizierten Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Verona, Italien, und seinem US-Hauptsitz in Cary, North Carolina. CROMSOURCE verfügt über Niederlassungen in den USA und in sieben Ländern in West- und Osteuropa sowie über Außendienstmitarbeiter an verschiedenen Standorten in Europa und in den USA.

CROMSOURCE wurde 1997 gegründet und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung globaler Kunden aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie und Medizintechnik mit außergewöhnlichen Fähigkeiten im Bereich der klinischen Forschung und Personalbeschaffung verweisen. Die Akquisition wird das globale Netzwerk von ClinChoice stärken und seine Full-Service-Kapazitäten ausbauen.

Das Engagement von ClinChoice für erstklassige Qualität und termingerechte Lieferung seiner Dienstleistungen hat zu einer starken Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Durchführung von klinischen Studien und Funktionen einschließlich Biometrie, Regulierung, Sicherheit, Medizin und klinischem Betrieb geführt. ClinChoice bietet diese Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte, Impfstoffe, Kosmetika und Verbrauchergesundheit an und nutzt dabei sowohl projektbasierte als auch FSP-Modelle. Als globales CRO bietet ClinChoice Lösungen für den gesamten Entwicklungszyklus für Pharma-, Biotechnologie-, Medizinprodukte- und Konsumgüterunternehmen weltweit. Die Kundschaft des Unternehmens reicht von den größten multinationalen Unternehmen bis hin zu Start-up-Unternehmen und aufstrebenden Unternehmen. ClinChoice hat mehr als 1.500 klinische Studien in mehreren therapeutischen Bereichen abgeschlossen, darunter Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS), seltene Krankheiten, Augenheilkunde, Stoffwechsel- und Atemwegserkrankungen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CROMSOURCE und die Erweiterung unserer Präsenz in Europa und den USA, um die Bedürfnisse unserer globalen Kunden besser erfüllen, die Produktentwicklung beschleunigen und das Lifecycle-Management unterstützen zu können. Strategisch bietet uns die Übernahme von CROMSOURCE ein sehr erfahrenes Team von operativen und technischen Experten in Europa und Nordamerika, das unsere bestehenden Fähigkeiten in den Bereichen klinische Entwicklung und Personallösungen erweitert", so Ling Zhen, Chairman und Global CEO von ClinChoice.

„Die Übernahme von CROMSOURCE bringt unserem Talentpool beträchtliche Verbesserungen. Es erweitert unsere operativen Fähigkeiten mit zusätzlichen Lieferzentren, um unser derzeitiges Netzwerk in Europa und den USA zu ergänzen. Diese Fusion erweitert auch unser Angebot an Datenwissenschaftstechnologien in vielen Bereichen, darunter dezentralisierte klinische Studien und risikobasierte Überwachung", so John Balian, Mitbegründer und CEO von ClinChoice, Inc, der die Geschäfte des Unternehmens in den USA, in Europa und Südostasien leitet.

Die Gründerin und CEO von CROMSOURCE, Dr. med. Oriana Zerbini, merkte an: „Wir freuen uns sehr, das äußerst erfahrene und talentierte Team von CROMSOURCE mit dem von ClinChoice zusammenzubringen. Die beiden Unternehmen bieten so klare Synergien, dass es eine sehr einfache Entscheidung war, sich Ling Zhen, John Balian und dem Rest des beeindruckenden Teams von ClinChoice anzuschließen. Wir freuen uns darauf, der CRO-Partner der Wahl für die Kunden weltweit zu werden."

CROMSOURCE wurde von Fairmount Partners beraten und ClinChoice wurde durch Crosstree Capital vertreten.

ClinChoice ist ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), das hochwertige Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Biopharmazie, Impfstoffe, medizinische Geräte und Konsumgüter anbietet. Diese Dienstleistungen umfassen klinischen Betrieb, Projektmanagement, Biostatistik, Datenmanagement, Zulassungsangelegenheiten und medizinische Angelegenheiten, Pharmakovigilanz, Kosmetovigilanz, Toxikologie sowie medizinisches Schreiben und andere Produktentwicklungsdienste. ClinChoice verfügt über Lieferzentren in den USA, in Europa, Kanada, China, Indien, Japan und auf den Philippinen mit mehr als 4.000 engagierten Fachkräften.

CROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes, internationales Full-Service-CRO, das sich auf klinische Operationen und Entwicklung sowie auf flexible Resourcing-Lösungen spezialisiert hat, die von beständigen Teams aus erfahrenen Fachleuten bereitgestellt werden. CROMSOURCE unterhält Niederlassungen in allen Regionen Europas und Nordamerika und führt Projekte weltweit durch.

