Admin By Request verstärkt Partnerschaft mit Audi F1-Fahrer Nico Hülkenberg

Zusammenarbeit weit über die Rennstrecke hinaus

München (ots)

Admin By Request geht 2026 mit dem deutschen Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg in die nächste Saison. Das globale Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Aalborg, Dänemark, und Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Thailand, Singapur und weiteren Ländern setzt damit seine Partnerschaft mit Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg auch in dessen neuer Rolle als Werksfahrer für eines der jüngsten Teams im Fahrerlager, das Audi Revolut F1 Team, fort.

"Wir freuen uns riesig über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Nico Hülkenberg und seinem Team. Die Formel 1 ist der perfekte Ort für Admin By Request, da sie uns eine enorme Reichweite bei einer hochrelevanten Zielgruppe bringt und uns die Chance eröffnet hat, spannende Möglichkeiten zu nutzen. Gleichzeitig ist Nico Hülkenberg ein fantastischer Botschafter, der unserem Unternehmen und unserer Marke viel Charakter und Lebendigkeit verliehen hat. Die Partnerschaft hat uns natürlich auch Erlebnisse beschert, die nur wenigen Menschen weltweit vorbehalten sind", so Lars Sneftrup Pedersen, CEO von Admin By Request.

"Ich freue mich sehr über die Fortsetzung meiner Partnerschaft mit Admin By Request und meiner Rolle als globaler Botschafter des Unternehmens. In der Formel 1 dreht sich vieles um Innovation, Daten und Präzision. Ohne robuste und zuverlässige Technologie kann niemand auf höchstem Niveau mithalten. Deshalb sind die Parallelen zwischen Motorsport und Cybersicherheit so stark - in beiden Bereichen hängt der Erfolg von Kontrolle, Genauigkeit und absolutem Vertrauen in Systeme ab, die unter extremem Druck einwandfrei funktionieren müssen. Ich bin stolz darauf, dass Admin By Request mich weiterhin unterstützt, und freue mich, gemeinsam weiter voranzukommen", so Nico Hülkenberg.

Bereits 2022 gab die Audi Gruppe die Übernahme von Sauber Motorsport bekannt. Ab 2026 tritt das Team als Audi Revolut F1 Team an, mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto als Werksfahrern. Die Saison 2026 bringt zudem die größte Regeländerung in der Formel 1 seit 2014 mit sich. Unter anderem wird künftig die Hälfte der Antriebsleistung eines Formel-1-Autos elektrisch erzeugt, was für alle Teams völlig neue Antriebe erfordert.

"Als Softwareentwickler liegt Innovation in unserer DNA. Deshalb freuen wir uns sehr, Teil dieser technologischen Entwicklung zu sein, die die Formel 1 prägt - etwas, das wir in der Saison 2026 besonders deutlich spüren werden. Mit neuen Autos und neuen Motoren startet jedes Team und jeder Hersteller bei null, und wir sind gespannt, was Nico und das restliche Audi-Team erreichen können", ergänzt Lars Sneftrup Pedersen.

Im Rahmen der erneuerten Zusammenarbeit wird das Logo von Admin By Request während der gesamten Saison wieder auf Helm und Rennanzug des deutschen Fahrers zu sehen sein. Die Partnerschaft reicht jedoch weit über die Rennstrecke hinaus: Motorsportfans können Nicos Formel-1-Saison über die Kanäle von Admin By Request auf LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok und X verfolgen. Dort werden das ganze Jahr über Inhalte, Bilder, Gewinnspiele und Renn-Updates geteilt. Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2026 umfasst 22 Rennen und startet am 8. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne. Das Saisonfinale findet am 6. Dezember in Abu Dhabi statt.

Über Admin By Request

Admin By Request ist ein globaler Anbieter von SaaS-basierten Sicherheitslösungen, die über die Zero-Trust-Plattform für Unternehmen bereitgestellt werden.Das Unternehmen wurde in Dänemark gegründet und ist mit Niederlassungen in San Francisco, New York, Chicago, London, München, Neuseeland, Thailand, Dänemark, Schweden und Norwegen vertreten. Es betreut Kunden in über 160 Ländern.Admin By Request ist in fünf Jahren um über 900 % gewachsen, indem das Unternehmen Sicherheitslösungen auf Enterprise-Niveau für Organisationen jeder Größe zugänglich macht.Die Lösungen von Admin By Request für Endpoint Privilege Management und sicheren Fernzugriff wurden speziell für IT-Teams entwickelt, die leistungsstarke Sicherheit ohne den üblichen Aufwand benötigen - keine zusätzliche Infrastruktur, monatelange Implementierung oder dedizierte Sicherheitsadministratoren.Die Produkte sind innerhalb weniger Stunden einsatzbereit und sofort nutzbar.Alle Lösungen werden vollständig intern entwickelt, was die volle Kontrolle über die Produktqualität und die schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse ermöglicht. https://www.adminbyrequest.com