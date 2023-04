ROVEMA GmbH

ROVEMA lädt Süßwaren- und Snack-Hersteller zur Customized Experience-Inhouse-Messe

Fernwald (ots)

Der Verpackungsmaschinenspezialist ROVEMA veranstaltet im Mai 2023 ein mehrtägiges Kund*innen-Event, maßgeschneidert auf die Anforderungen der Süßwaren- und Snack-Branche. Veranstaltungsort ist ROVEMAs Firmenhauptsitz in Fernwald, Hessen.

Unter dem Motto “It’s about your products. Not ours.” lädt der Verpackungsmaschinenbauer ROVEMA Vertreter*innen der Süßwaren- und Snack-Branche zur “Customized Experience“ an seinen Firmenhauptsitz im hessischen Fernwald:

Bei der Inhouse-Messe am 03., 04., 10. bzw. 11. Mai dreht sich alles um die Verpackungsbedarfe der Gäste. „Wir haben viel vor”, so ROVEMA-CSO Florian Lude. „Partnerunternehmen wie WALKI für Themen wie ‘Anwender- und umweltfreundliche Verpackungskonzepte’ treffen auf beste Kulinarik sowie den idealen Rahmen für persönliche Beratungsgespräche und konstruktiven Austausch.”

Das Event ist Teil der 2023 gestarteten ROVEMA Customized Experience - Veranstaltungsreihe, welche Kund*innen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.

Den Auftakt machte im März die Customized Experience für die Kaffee-Branche:

„Nach einer erfolgreichen ersten Customized Experience mit zahlreichen internationalen Teilnehmenden freuen wir uns nun auf die Nächste. Wir sind gespannt, mit welchen Anliegen und Fragestellungen unsere Gäste uns dieses Mal besuchen”, sagt CEO Christoph Gusenleitner.

Interessierte können sich auf rovema-experience.com für eine Teilnahme registrieren.

Über ROVEMA:

Mit der Erfahrung von mehr als 60 Jahren entwickelt ROVEMA Verpackungsanlagen, die den komplexen Ansprüchen moderner Kreislaufwirtschaft gerecht werden. ROVEMA denkt ganzheitlich und nachhaltig. So stehen die spezifischen Anforderungen von Kund*innen und ihren Produkten bei ROVEMA im Zentrum der Entwicklung effizienter und zukunftsfähiger Verpackungsmaschinen. Ein Erfolgskonzept – ROVEMA hat bereits mehr als 30.000 Maschinen und Anlagen weltweit ausgeliefert.