Hess Motorrad AG

HESS Motorrad AG sucht neuen Eigentümer: Der Traditionsbetrieb schliesst seine Türen nach fast 50 Jahren Geschäftsbetrieb

Ostermundigen / Steffisburg (BE) (ots)

Die HESS Motorrad AG mit ihren Geschäften in Ostermundigen und Steffisburg wird im Winter 2023 / Frühling 2024 ihre Tätigkeiten einstellen. Die Entscheidung, einen der grössten Motorradhändler in der Region Bern zu schliessen, fiel nicht leicht.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1974 ist die HESS Motorrad zu einem festen Bestandteil der Region geworden. Es war ein Ort, an dem sich Kunden, Mitarbeiter und Enthusiasten gleichermassen willkommen fühlten. Die HESS Motorrad AG war mehr als nur ein Geschäft - sie war eine Gemeinschaft, ein Treffpunkt für Motorradbegeisterte- und interessierte.

Jedoch hat das Schicksal der Familie Hess in den letzten zwei Jahren zwei schwere Schläge beschert. Im Oktober 2021 verlor die Familie Wolfgang Hess nach langer Krankheit. Ein Jahr später, im Dezember 2022, verstarb auch Konrad Hess überraschend an den Folgen einer schweren Krankheit. Die beiden "HESS Brothers" prägten die Firma massgeblich mit ihren Ansichten und Charakteren. Ihre Hingabe und ihr Engagement für die HESS Motorrad AG und die Schweizer Motorradszene wird vielen in Erinnerung bleiben.

Obwohl die Schliessung der HESS Motorrad AG für viele Motorradfans in der Region überraschend kommt und eine Lücke hinterlassen wird, betont Inhaberin und Verwaltungsrätin, Jasmin Hess, dass die beiden Lokalitäten in Ostermundigen und Steffisburg bis zum letzten Tag die beste Qualität und Beratung für Ihre Kunden gewährleisten werden. Die Handelsvertretungen der Marken Harley- Davidson, KTM, Triumph, ZERO und RAY Motorcycles bleiben bis auf weiteres bestehen. Der Handel mit Occasionsmodellen wird ebenfalls während der Saison 2023 fortgesetzt. Die Handelsvertretung der Marke Indian wird per sofort aufgelöst.

Die Inhaberin gibt bekannt, das derzeit auch noch nach einer möglichen Nachfolgeregelung gesucht wird. Man weiss sicher, dass die HESS Motorrad AG auch in Zukunft erfolgreich sein kann und dass es viele Menschen gibt, welche die Philosophie und Leidenschaft der "HESS Brothers" teilen und die Firma erfolgreich in eine neue Ära führen könnten. Mögliche Interessenten werden gebeten, sich für weitere Informationen direkt an die offizielle Kontaktstelle zu wenden.