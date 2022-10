pr suisse

Medieneinladung zum pr suisse Symposium 2022

Zürich (ots)

Thema: "Fake or News or PR?"

Datum: Freitag, 28. Oktober 2022, 13.30 bis 17.30 Uhr

Ort: Kursaal Bern

Der Schweizerische Public Relations Verband organisiert dieses Jahr ein Symposium zum Thema: "Fake or News or PR?". Es findet im Kursaal in Bern statt.

Hochkarätige Referenten, u.a. Prof. Dr. Rainer Greifeneder, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Basel, oder Maurice Thiriet, Chefredaktor bei watson, beleuchten das Thema aus verschiedenen Perspektiven.

Mehr Informationen zum Anlass, wie auch das detaillierte Programm, entnehmen Sie bitte der Webseite von pr suisse.

Der Anlass ist für die Medien kostenlos, Anmeldeschluss für Medienschaffende ist Donnerstag, 27. Oktober 2022. Sie sind herzlich zum Stehlunch vor dem Symposium wie auch zum anschliessenden Apéro riche eingeladen.

Wir sind gespannt auf die Ausführung der Referenten und der Diskussionsteilnehmenden und freuen uns auf den regen Informations- und Gedankenaustausch mit interessanten Persönlichkeiten.

Wir hoffen, dass Sie an diesem interessanten Anlass teilnehmen können und wir Sie in Bern begrüssen dürfen.