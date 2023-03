WEMIX

WEMIX enthüllt eine weltweite Vorschau auf WEMIX Kanvas

Dubai, Vae, 16. März 2023 (ots/PRNewswire)

Fahrplan, Konzept, Manifest und andere wichtige Details erstmals offengelegt; optimistischer Rollup mit ZK Fault Proof Testnet auf dem Weg zur Markteinführung Ende März 2023

Der führende Entwickler von Blockchain-Ökosystemen WEMIX Pte. Ltd. hat heute auf der ETHDubai 2023 die offizielle Teaser-Website und das Logo für WEMIX Kanvas, seinen Ethereum Layer 2 der nächsten Generation mit EVM-Equivalent ZK Rollups, vorgestellt. Unter dem Motto "Unendlicher Raum der Wertschöpfung" bietet die Teaser-Website von WEMIX Kanvas einen Überblick über das Projekt, einschließlich seiner Philosophie, Technologie, Roadmap, seines Manifests und mehr. Sowohl die Website als auch das Logo wurden während eines Vortrags über WEMIX Kanvas von CEO Taekyu Park (TK) und CTO Dongjoo Lee (DJ) von Lightscale, der Wemade-Tochtergesellschaft, die für die Entwicklung von Lösungen für die Skalierbarkeit von Ethereum zuständig ist, offiziell vorgestellt.

Aufgrund der dezentralen Speicherung von Daten leidet die Blockchain unter dem so genannten Blockchain-Trilemma: Es ist scheinbar unmöglich, gleichzeitig sicher, dezentral und skalierbar zu sein. Ethereum hat sich schwer getan, eine Lösung für die Skalierbarkeit zu finden, welche die Werte der Sicherheit und Dezentralisierung nicht gefährdet. Die begrenzte Anzahl von Transaktionen, die Ethereum bewältigen kann, führt dazu, dass die Gaskosten mit steigender Nutzerzahl in die Höhe schnellen.

"Schnell steigende Transaktionsgebühren und Probleme mit der Skalierbarkeit sind große Hindernisse für die breite Einführung der Blockchain-Technologie", so Shane Kim, CEO von WEMIX Pte Ltd. "WEMIX Kanvas zielt darauf ab, allen Nutzern zu helfen, einfach, schnell und kostengünstig am Ethereum Mainnet-Ökosystem teilzunehmen, indem es diese Gebühren reduziert und gleichzeitig eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, hohe Sicherheit und Dezentralisierung gewährleistet."

Es wurden viele Lösungen vorgeschlagen, um die Skalierbarkeit von Ethereum zu verbessern, darunter Sharding, Sidechains, State Channels, Plasma, Validium und Rollups. Um dieses Problem zu lösen, komprimiert WEMIX Kanvas die Transaktionen und rollt sie auf das Ethereum-Mainnet auf, wodurch die Transaktionsgebühren im Vergleich zur direkten Nutzung des Mainnet erheblich gesenkt werden. Die meisten ZK-Rollup-Projekte konzentrieren sich auf anwendungsspezifische ZK-Rollups. Während sie darauf abzielen, mit zkEVM entweder Typ 2 (EVM-Äquivalent) oder Typ 1 (Ethereum-Äquivalent) zu erreichen, kann die Kommerzialisierung aufgrund der Zeit, die für die Generierung von Proofs benötigt wird, ein zeitraubender Prozess sein. WEMIX Kanvas verwendet einen zweistufigen hybriden Ansatz, der sich von einem optimistischen Rollup mit ZK-Fehlernachweis in Phase 1 zu einem EVM-äquivalenten ZK-Rollup in Phase 2 entwickelt.

WEMIX Kanvas Optimistic Rollup mit ZK Fault Proof Testnet wird bis Ende März eingeführt, gefolgt vom Mainnet im 3. Quartal dieses Jahres, dem EVM Equivalent ZK Rollup Testnet vor Ende 2023 und schließlich dem ZK Rollup Mainnet im zweiten Quartal des nächsten Jahres.

Über WEMIX Pte Ltd.

WEMIX Pte. Ltd. hat sich zum Ziel gesetzt, die Masseneinführung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen, die die Grundlage der zukünftigen digitalen Wirtschaft bilden wird. Dabei werden wir mit den Akteuren des Ökosystems zusammenarbeiten, um Web3-Dienste zu schaffen, die intuitiv, bequem und für jedermann einfach zu nutzen sind.