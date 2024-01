Lindt Home of Chocolate

Lindt Home of Chocolate feiert Rekordjahr mit über 750'000 Besuchenden

Kilchberg (ots)

752'053 Besucherinnen und Besucher begrüsste die Lindt Chocolate Competence Foundation im Jahr 2023 im Lindt Home of Chocolate in Kilchberg. Mit diesem bemerkenswerten Erfolg gehört das Kompetenzzentrum schon im dritten Betriebsjahr zu den beliebtesten und meistbesuchten Museen der Schweiz.

Mit einer multimedialen Ausstellung, dem grössten freistehenden Schokoladenbrunnen, dem grössten Lindt Shop der Welt sowie dem ersten Lindt Café der Schweiz zog das Lindt Home of Chocolate nicht nur Schweizerinnen und Schweizer an, sondern auch Gäste aus der ganzen Welt. Insbesondere Touristen aus den USA, Grossbritannien, Deutschland und Indien besuchten das Museum im Jahr 2023.

Die Beliebtheit des Lindt Home of Chocolate zeigt sich auch in den über 1'500 durchgeführten Führungen, in denen die kompetenten Tour Guides des Lindt Home of Chocolate den Besucherinnen und Besuchern Wissen rund um Schokolade vermittelten. Darunter auch rund 400 Schulklassen.

"Wir freuen uns sehr über die weltweit positive Resonanz und sind sehr glücklich, eine Hauptattraktion der Schweiz zu sein. Ich bin stolz auf das Team der Lindt Chocolate Competence Foundation und darauf, was in den letzten drei Jahren geleistet wurde. Wir freuen uns schon jetzt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 und darauf, Besuchende aus der Schweiz und dem Ausland mit Schokolade zu verzaubern", so Ernst Tanner, Stiftungsratspräsident der Lindt Chocolate Competence Foundation.

Aufgrund der grossen Nachfrage empfiehlt es sich, die Tickets für den gewünschten Besuchstag weiterhin online im Vorverkauf zu sichern ( www.lindt-home-of-chocolate.ch).