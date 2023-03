Harbour City Estates Limited

Der renommierte französische Künstler JR enthüllt sein erstes in Asien geschaffenes monumentales „GIANTS"-Kunstwerk mit dem Titel „GIANTS: Rising Up" in der Harbour City Shopping Mall während des Hong Kong Art Month

Hongkong, 14. März 2023 (ots/PRNewswire)

Harbour City, das größte Einkaufszentrum von Hongkong, lud den renommierten französischen Künstler JR dazu ein, sein erstes „GIANTS"-Kunstwerk in Asien – mit dem Titel „GIANTS: Rising Up" – vom 13. März bis 23. April 2023 auf dem Überseefrachtabfertigungs-Deck („Ocean Terminal Deck") zu schaffen. Die gigantische Kunstinstallation zeigt eine überlebensgroße Hochspringerin, die am Rande des ikonischen Victoria Harbour in Hongkong in der Luft schwebt, wobei sie ihren Körper anmutig beugt und ihren Kopf in Richtung der märchenhaften Silhouette der Stadt dreht.

Der berühmte Künstler JR, der bereits über 1,7 Millionen Fans auf Instagram hat, kehrt nach seinem letzten Besuch vor zehn Jahren mit seiner hoch aufragenden Kunstinstallation nach Hongkong zurück. Diese 12 Meter hohe und 12 Meter breite Installation interagiert geschickt mit ihrer Umgebung. Die Hochspringerin scheint vom Boden abzuheben und das Gefühl des freien Falls zu genießen. Diese sportliche Geste, erläutert JR, „ist eine Einladung zum Abheben und mehr zu erreichen, in Anlehnung an die GIANTS-Installation bei den Olympischen Spielen des Jahres 2016 in Rio de Janeiro", welche in der ganzen Stadt verteilt drei anonyme Athleten mit vollkommenem Gebärdenspiel darstellte und die von der Öffentlichkeit gut aufgenommen wurde.

Die riesige Installation wird geschaffen, indem die Leinwände mit den ikonischen Schwarz-Weiß-Porträts an dem komplexen Arrangement von Gerüsten angebracht werden. JR fügt diesem Kunstwerk einen besonderen Hauch von Hongkong hinzu, indem zum ersten Mal auf die traditionelle architektonische Handwerkskunst des Verwendens von Bambusgerüsten zurückgegriffen wird, anstatt sich ausschließlich auf Metallgerüste zu verlassen.

JR ist vor allem für seine überdimensionalen Schwarz-Weiß-Installationen bekannt, mit denen er seine tiefgründigen optischen Täuschungen und fotografischen Installationen im öffentlichen Raum ausstellt, um die Menschen in der Gemeinde anzusprechen. Seine Werke wurden in über 40 Städten im Rahmen von mehr als 80 beeindruckenden Ausstellungen gezeigt, unter anderem im Musée du Louvre in Paris, im Palazzo Farnese in Rom, in der Pyramide des Chephren in Gizeh und so weiter.

