LunaGroup Charter

LUNAGROUP CHARTER MIT VERDREIFACHTEM UMSATZ IM ZWEITEN JAHR SEINES BESTEHENS

Geneva (ots/PRNewswire)

LunaGroup Charter, die gewerbliche Charterabteilung der Luna Aviation Group, hat in seinem zweiten Betriebsjahr 2022 einen Jahresumsatz von über 15 Millionen Dollar erzielt und 311 Passagierflüge durchgeführt, mehr als das Dreifache der Geschäftstätigkeit 2021. „Wir sind sehr erfreut, dass die Charteraktivitäten unserer Gruppe unter der Führung von Rémi Aubin mit Sitz in Paris 10 % unseres weltweiten Geschäftsvolumens erreicht hat", sagte Eymeric Segard, CEO der Luna Aviation Group.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/players/uk/9136751-lunagroup-charter-triples-revenue-second-year-operation/

„In Anbetracht der Situation nach der Pandemie, der Unsicherheit bei der Fortsetzung internationaler Veranstaltungen und eines schwachen Jahresbeginns freuen wir uns über diese Zahlen und unseren wachsenden Marktanteil", erklärte Rémi Aubin, Sales Director von LunaGroup Charter. „Wir konnten unseren Kunden zu Beginn des Jahres durch die Einrichtung von Luftbrücken zu Flugzielen helfen, die von anderen Fluggesellschaften aufgrund der Pandemie nicht mehr angeflogen wurden. Mit dem zweiten Quartal nahm die Aktivität im Bereich MICE, internationalen Sportveranstaltungen, Kreuzfahrten etc. kontinuierlich zu. Auch die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar brachte uns bis zum Ende des Jahres viele Einsätze", fügt er hinzu.

Chaotische Sommeraktivitäten

In der zweiten Jahreshälfte kam es nach zwei Jahren der schwersten Luftverkehrskrise zu einer raschen Erholung der Flugreisen. Dieser beispiellose Anstieg des Verkehrsaufkommens führte zu einer Störung der Lieferkette von der Bodenabfertigung bis zu den Fluglotsen und unsere Teams hatten mit großen Kundenfrustrationen und Herausforderungen zu kämpfen. „Der Markt war wegen des Arbeitskräftemangels nicht in der Lage, seine maximale Auslastung zu erreichen. Die Nachfrage nach Charterflügen konnte nicht befriedigt werden, da die Linienfluggesellschaften den ganzen Sommer überlastet waren", bemerkt Rémi.

Mit der Organisation von Firmenveranstaltungen in Europa, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und den USA hatte das Unternehmen ein hervorragendes viertes Quartal. „Ich bin sehr stolz auf unser Team, das bei jedem Projekt Unglaubliches geleistet hat, um unsere Kunden weltweit zu unterstützen und ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Egal, ob in Doha, Singapur, Houston, Dammam, Cardiff, Paris, etc., unsere Mitarbeiter waren am Boden und in der Luft immer da und stellten für unsere Fluggäste das bestmögliche Reiseerlebnis sicher", schließt Rémi ab.

Was ist für 2023 zu erwarten?

LunaGroup Charter beschleunigt seine Expansion von der französischen Niederlassung aus, mit neuen Büros in London, Genf und Dubai. „Wir lenken unser Wachstum unter der Leitung von Rémi Aubin weiterhin von Paris aus. Unsere Strategie ist es, den Erfolg von LunaJets, unserem Privatjet-Charterunternehmen, zu wiederholen. Es ist klar, dass wir in diesen Geschäftsbereichen enorme Möglichkeiten sehen", kommentiert Alain Leboursier, Geschäftsführer der Gruppe. Zum Ende des ersten Quartals wird das Unternehmen seine Pariser Adresse in größere Büros im „Triangle d'Or" verlegen.

ÜBER LUNAGROUP CHARTER

LunaGroup Charter ist Teil der Luna Aviation Group, einem weltweit führenden Anbieter von Privatjet-Charterlösungen mit Sitz in Genf und Büros in London, Paris, Monaco, Riga und Dubai. Mit ihrem Zugang zu Tausenden von Flugzeugen bietet die Charter-Abteilung der Gruppe weltweite Charterlösungen mit Geschäftsflugzeugen für jegliche Reisepläne. Das Group Charter Team erfüllt Ihre Flugwünsche und bringt Ihre Mitarbeiter zusammen. Ob Kurzveranstaltungen, Firmenpräsentationen, Produkteinführungen, Seminare oder Crew-Rotationen - als weltweit tätige, unabhängige Gruppe können wir alle Ihre Charteranforderungen mit unserer umfassenden fachlichen Kompetenz erfüllen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1991027/LunaGroup_Charter_team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1991013/LunaGroup_Charter_Logo.jpg

Contact:

Marketing Department

+41 22 782 12 12

press@lunajets.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lunagroup-charter-mit-verdreifachtem-umsatz-im-zweiten-jahr-seines-bestehens-301733550.html