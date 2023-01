JobzMall

JobzMall stellt den weltgrößten Marktplatz für Videotalente vor

Orange County, Kalifornien (ots/PRNewswire)

JobzMall, der weltweit größte Marktplatz für Videotalente, gab heute den globalen Start seiner Plattform bekannt. Das Unternehmen, das bisher in den Vereinigten Staaten tätig war, ist nun für Arbeitssuchende und Arbeitgeber weltweit verfügbar.

Die Plattform von JobzMall ermöglicht es Stellensuchenden, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen per Video zu präsentieren, sodass Arbeitgeber einen echten Eindruck davon gewinnen können, wer sie sind und was sie einbringen können. Für Arbeitgeber bietet JobzMall Zugang zu einem globalen Talentpool – von Einstiegspositionen bis zu Führungspositionen – alles an einem Ort. Darüber hinaus bietet JobzMall Zugang zu Karriere-Coaches und Ressourcen, die Stellensuchende nutzen können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihren Lebenslauf zu optimieren und sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten.

„Wir glauben, dass alles möglich ist, wenn Talent und Gelegenheit zusammentreffen", erklärt Nathan Candaner, CEO von JobzMall. „Mit dem globalen Start von JobzMall machen wir diese Möglichkeit für Arbeitssuchende und Arbeitgeber auf der ganzen Welt zur Realität."

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Arbeitssuchende zu unterstützen und sie mit den besten Gelegenheiten und den besten Arbeitgebern zusammenzubringen. Der menschenzentrierte Ansatz von JobzMall bringt Arbeitgeber mit den richtigen Kandidaten zusammen, was zu einer besseren Übereinstimmung und zu einem erfolgreicheren Ergebnis führt. Dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz bringt die Plattform die am besten geeigneten Bewerber für jede offene Stelle zusammen und spart so Zeit und Ressourcen im Einstellungsprozess.

„Wir freuen uns darauf, unsere Plattform Arbeitssuchenden und Arbeitgebern weltweit zur Verfügung zu stellen", erklärt Candaner. „Schließen Sie sich uns bei JobzMall an und lassen Sie uns die Art und Weise verändern, wie die Welt Einstellungen vornimmt."

Der Video-Talentmarktplatz ist ab sofort auf der JobzMall-Website ( www.jobzmall.com) und in der App verfügbar und für Arbeitssuchende und Arbeitgeber weltweit zugänglich.

Informationen zu JobzMall

JobzMall ist der weltweit größte Marktplatz für Videotalente, der Arbeitssuchende und Arbeitgeber zusammenbringt. Wir gestalten die Art und Weise neu, wie Talente und Arbeit zusammenfinden, indem wir sie einfacher, schneller und menschlicher machen. Unser Ziel ist es, jeden Einzelnen und jedes Unternehmen in die Lage zu versetzen, sein Potenzial auszuschöpfen, indem wir Zugang zu den Tools und Ressourcen bieten, die für den Erfolg notwendig sind.

