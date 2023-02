MultiversX

MultiversX gibt EGLD Staking & ESDT Tokens bekannt, die jetzt für mehr als 1,5 Millionen Nutzer von Ledger Live verfügbar sind

Sibiu, Rumänien (ots/PRNewswire)

MultiversX freut sich, heute den nächsten Schritt seiner Partnerschaft mit Ledger durch die Integration von EGLD Staking in die Ledger Live-App bekanntgeben zu können, die mehr als 1,5 Millionen Nutzern sicheren Zugang zu EGLD Staking-Diensten bietet.

Zusammen mit diesem Meilenstein ist Ledger nun auch daran beteiligt, Blöcke im MultiversX-Blockchain-Netzwerk über seinen eigenen Staking-Pool, der in Zusammenarbeit mit Figment läuft, vorzuschlagen und zu validieren. Ledgers Staking Pool hat bereits 7 Knoten und kann derzeit eine unbegrenzte Menge an EGLD aufnehmen.

Staking ist der Weg, um zur Sicherheit und Dezentralisierung des Netzwerks und sogar zu seiner Skalierbarkeit im Fall der MultiversX-Blockchain beizutragen, da es den Durchsatz mit zusätzlichen Shards linear steigern kann.

Darüber hinaus erstreckt sich die Integration von MultiversX durch Ledger jetzt auf ESDT-Token. MEX, USDC und RIDE sind bereits für sichere Speicherung, Verwaltung und Übertragung verfügbar, und weitere MultiversX-Token werden bald folgen.

Da der private Schlüssel niemals außerhalb des Chips oder Geräts weitergegeben wird, bieten Wallets wie Ledger und xPortal ein Höchstmaß an Sicherheit und somit eine unschätzbare zusätzliche Sicherheitsebene für die Nutzer. MultiversX ist dankbar für die neuen Integrationen mit Ledger-Produkten und die kontinuierliche Unterstützung, die das Unternehmen von dessen Team erhalten hat.

Weitere Informationen über den Ledger x Figment Staking Pool auf MultiversX finden Sie hier.

Folgen Sie dieser Kurzanleitung, um zu erfahren, wie Sie Ihre EGLD in der Ledger Live-App einsetzen können.

Informationen zu MultiversX MultiversX ist ein hochgradig skalierbares, sicheres und dezentrales Blockchain-Netzwerk, das von Anfang an darauf ausgelegt ist, die beiden grundlegenden Probleme zu lösen, die für eine weit verbreitete, globale Akzeptanz entscheidend sind: der Übergang von der Einwahl zum Breitbandanschluss und ein bedeutender UX-Paradigmenwechsel.

Informationen zu Ledger Vermӧgenswerte und Web3. Es ist der weltweit führende Anbieter von Sicherheit und Nutzen für kritische digitale Assets. Mit mehr als 5 Mio. Geräten, die an Verbraucher in 200 Ländern, mehr als 100 Finanzinstitutionen und Marken als Kunden verkauft werden, sind 20 % der Krypto-Assets der Welt gesichert sowie Dienstleistungen für Handel, Kauf, Ausgaben, Einnahmen und NFTs. Zu den Produkten von Ledger gehören die Hardware-Wallets Ledger Stax, Nano S Plus und Nano X, die Ledger-App, [ Ledger ] Market, die weltweit erste Plattform für sichere Münzprägung und Erstverkauf, sowie Ledger Enterprise.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1995597/MultiversX_Ledger.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/multiversx-gibt-egld-staking--esdt-tokens-bekannt-die-jetzt-fur-mehr-als-1-5-millionen-nutzer-von-ledger-live-verfugbar-sind-301738613.html