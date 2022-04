Novavax, Inc.

Novavax verstärkt seine Präsenz auf dem Weltimpfstoffkongress und dem 32. Europäischen Kongress für Klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire)

Neue Daten zum Covid-19/Grippe-Kombinationsimpfstoff und zum saisonalen Grippeimpfstoff werden auf dem Weltimpfstoffkongress vorgestellt

Mehrere Abstracts und Präsentationen zu NVX-CoV2373, dem COVID-19-Impfstoff von Novavax, sind geplant

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten verschrieben hat, wird auf dem Weltimpfstoffkongress, dem World Vaccine Congress (WVC) in Washington, DC, vom 18. bis 21. April 2022 einen ersten Blick auf die Daten seines COVID-19/Grippe-Kombinationsimpfstoffs und seine Studien zum saisonalen Grippeimpfstoff ermöglichen. Darüber hinaus werden die neuesten Daten zu dem proteinbasierten COVID-19-Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 des Unternehmens sowohl auf dem WVC als auch auf dem 32. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID) in Lissabon, Portugal, am 23. - 26. April 2022 vorgestellt. Die Daten von acht Abstracts und Präsentationen, darunter vier mündliche Präsentationen, werden auf den beiden Kongressen vorgestellt.

Gregory M. Glenn, M.D., President, Forschung und Entwicklung, Novavax, sagte: „Unsere Präsenz auf diesen beiden führenden Branchenkonferenzen zeigt unser anhaltendes Engagement für COVID-19 und die Fortschritte, die wir auf dem Weg zu einem Grippeimpfstoff der nächsten Generation gemacht haben. Wir freuen uns darauf, diese Updates zu teilen, die das Potenzial unserer Plattform noch deutlicher machen."

Wichtige Novavax-Präsentationen während des WVC:

Glenn, G Wie lange wird unsere Immunität gegen COVID-19 anhalten und werden unsere Impfstoffe weiterhin gegen besorgniserregende Varianten wirken? Forum 19. April 2022 08:45 – 09:45 Uhr ET Kim, D Überwachung der Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen im Rahmen der Notfallzulassung: Herausforderungen und Lektionen? Forum 20. April 2022 12:10 – 13:10 Uhr ET Glenn, G Klinisches Update zum rekombinanten Nanopartikel-Protein-Untereinheit-COVID-19-Impfstoff von Novavax als Booster Mündliche Präsentation COVID und danach – M4 20. April 2022 12:40 – 12:00 Uhr ET Shinde, V Aktuelles zur Entwicklung des NanoFlu*-Impfstoffs und des COVID-19/Influenza-Kombinationsimpfstoffs von Novavax Mündliche Präsentation Influenza und Atemwege – M4 20. April 2022 12:40 – 1:10 Uhr ET

*NanoFlu bezeichnet einen rekombinanten Hämagglutinin (HA) Protein-Nanopartikel-Grippeimpfstoffkandidaten, der von Novavax hergestellt wird. Dieser Prüfkandidat wurde im Rahmen einer kontrollierten Phase-iII-Studie während der Grippesaison 2019-2020 untersucht.

Wichtige Novavax-Präsentationen während des ECCMID:

Toback, S Laufende Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs NVX-CoV2373 COVID-19 im Vereinigten Königreich Abstract #04525 Mündliche Präsentation Aktuelle Nachrichten zur COVID-Impfung 25. April 2022 16:15 – 17:15 Uhr MEZ Shinde, V Langzeitbeständigkeit antigenspezifischer polyfunktioneller CD4+ T-Zell-Antworten gegen impfstoffhomologe und antigenisch abweichende Viren: Ergebnisse einer Phase-III-Studie mit einem rekombinanten quadrivalenten Hämagglutinin-Saponin-adjuvierten Influenza-Nanopartikel Abstract #1197 Mündliche Präsentation Virale respiratorische Infektionen: Influenza und RSV 26. April 2022 11:00 – 12:00 Uhr MEZ Áñez, G Sicherheit, Wirksamkeit und Effektivität eines mit rekombinantem Spike-Protein adjuvantierten SARS-CoV-2-Impfstoffs (NVX-CoV2373) in einer Phase-III-Studie bei Jugendlichen (PREVENT-19) Abstract #04455 Poster Präsentation 12g. Impfstoffentwicklung, Studien, Wirksamkeit, Politik 25. April 2022 12:00 – 13:00 Uhr MEZ Áñez, G Molekulare Epidemiologie von SARS-CoV-2-Stämmen, die während einer Phase-III-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs NVX-CoV2373 (PREVENT-19) in den Vereinigten Staaten und Mexiko identifiziert wurden Abstract #00284 Poster Präsentation 12l. Virusentwicklung, Varianten und Auswirkungen 25. April 2022 12:00 – 13:00 Uhr MEZ Beyhaghi, H Gemeldete Schwangerschaften und assoziierte Ergebnisse im Rahmen des klinischen Entwicklungsprogramms des COVID-19-Impfstoffs NVX-CoV2373 Abstract #01705 Poster Präsentation 12g. Impfstoffentwicklung, Studien, Wirksamkeit, Politik 25. April 2022 12:00 – 13:00 Uhr MEZ Marchese, A COVID-19-Impfstoffempfänglichkeit und Präferenzen bei „Impfverweigerern" Abstract #04362 Poster Präsentation 12g. Impfstoffentwicklung, Studien, Wirksamkeit, Politik 25. April 2022 12:00 – 13:00 Uhr MEZ

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf den Websites des Weltimpfstoffkongress 2022 in Washington und des 32. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten.

Informationen zu Novavax Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung hoch immunogener Nanopartikel, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. NVX-CoV2373, der Covid-19 Impfstoff des Unternehmens, hat von mehreren Zulassungsbehörden weltweit – darunter die Europäische Kommission und die Weltgesundheitsorganisation – die bedingte Zulassung erhalten. Der Impfstoff wird auch von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft. Neben dem Covid-19-Impfstoff untersucht Novavax derzeit in einer klinischen Phase-I/II-Studie auch einen Kombinationsimpfstoff gegen saisonale Grippe, der NVX-CoV2373 und NanoFlu, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten, kombiniert. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M™-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und hohe Mengen neutralisierender Antikörper zu stimulieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.novavax.com.

