Haier Smart Home

Haier von Euromonitor International zum 14. Mal in Folge zur weltweiten Nummer 1 unter den Marken für Großgeräte gewählt

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Haier Smart Home („Haier", Shanghai: 600690), die weltweit führende Hausgerätemarke und Entwickler von Smart-Home-Ökosystemen, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen laut dem Jahresbericht 2022 von Euromonitor International, dem weltweit führenden unabhängigen Anbieter von strategischer Marktforschung, erneut ganz oben auf der Rangliste der internationalen Marken für Haushaltsgeräte steht. Haier erhält diese Auszeichnung damit zum 14. Mal in Folge, wobei der Absatz von Haier-Kühlschränken, -Waschmaschinen, -Gefriergeräten und elektrischen Weinkühlern ebenfalls den ersten Platz belegt.

Die bemerkenswerte Verkaufsleistung in diesen vier Kategorien stellt einen neuen Meilenstein für das Unternehmen auf dem Weltmarkt für Großgeräte dar. Seit 15 Jahren in Folge steht Haier bei Kühlgeräten, seit 14 Jahren bei Waschmaschinen, seit 13 Jahren bei Weinkühlern und seit 12 Jahren bei Gefriergeräten an erster Stelle.

Seit über 30 Jahren ist Haier eine führende Marke für Haushaltsgeräte und treibt die Entwicklung der Branche mit technologischer Innovation voran. Im Zeitalter des Internets der Dinge (IoT) wird Haier seine Mission weiterverfolgen, sich als weltweit führende Ökosystem-Marke zu etablieren und qualitativ hochwertige Smart-Home-Technologie in Haushalte auf der ganzen Welt zu bringen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Konjunkturabschwächung, die die Ausgaben der Kunden gebremst hat, hat Haier die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt seiner Strategie gestellt, indem es einen benutzerorientierten Ansatz verfolgt und sein Markensortiment aufgewertet hat, um so entgegen dem Trend ein stetiges Wachstum im Laufe des Jahres zu erzielen.

CASARTE von Haier behauptete im Jahr 2022 seinen Titel als führende Marke für hochwertige Haushaltsgeräte in China.

In Europa, wo die Verkäufe auf dem Markt für Haushaltsgeräte um 8,8 % zurückgingen, verzeichnete Haier einen Gesamtanstieg von 4,2 %.

Die Wachstumsrate von Haier Smart Home übertrifft die der Branche in Australien seit drei Jahren in Folge, wobei der Umsatz um 30 % gestiegen ist.

Die herausragende Leistung von Haier Smart Home in Japan stellte einen Gegenpol zum Einbruch der Branche dar. Das Unternehmen wuchs hier achtmal schneller als der gesamte Markt.

Haier sicherte sich mit einem Wachstum von 15 % seine Position unter den Top 3 der Haushaltsgerätemarken in Thailand, trotz der sozioökonomischen Faktoren, die die Leistung der Branche insgesamt bremsten.

Three-Winged Bird, eine Marke von Haier, die maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Haushaltsgeräte, Einrichtung und Verschönerung anbietet, baut sein Geschäftsmodell weiter aus, um ein Anbieter von Smart-Home-Lösungen aus einer Hand zu werden, der den Nutzern ein umfassendes Smart-Home-Erlebnis ermöglicht. Bis heute hat das Unternehmen weltweit über 3.300 Erlebnisläden eröffnet. Unterdessen konnte Haier sein Smart-Home-Ökosystem, das auf dem so genannten Internet of Clothing (IoC) und dem Internet of Food (IoF) basiert und das weltweit größte seiner Art ist, im Jahr 2022 erheblich ausbauen. Der IoC-Service hat mehr als 5.300 Ressourcenanbieter aus 15 Branchen an Bord und bietet über 65 Millionen Nutzern ein intelligentes Gesamterlebnis, das Waschen, Pflegen, Verwalten, Tragen und Kaufen umfasst.

Darüber hinaus hat Haier digitale Plattformen für Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Qualitätskontrolle, Logistik und Dienstleistungen eingerichtet. Zur Unterstützung seiner Ziele, die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern, hat Haier außerdem ein betriebliches System eingeführt, das plattformbasiertes Design, intelligente Fertigung, internetbasierte Zusammenarbeit, kundenspezifische Anpassung, Serviceerweiterung und digitales Management umfasst, um sein Wachstum zu fördern. Darüber hinaus hat das Unternehmen am 29. Dezember 2022 den Haier Ecosystem Innovation Park eröffnet. Der Park, der IoT-, Big-Data- und 5G-Technologien kombiniert, ist an staatliche Labore angegliedert und dient als Drehscheibe, die mit weltweit führenden FuE-Ressourcen und Forschern in Verbindung steht.

Weitere Informationen finden Sie auf https://smart-home.haier.com/en/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1979667/image_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/haier-von-euromonitor-international-zum-14-mal-in-folge-zur-weltweiten-nummer-1-unter-den-marken-fur-groWgerate-gewahlt-301716955.html