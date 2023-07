Motion G, Inc.

KI-gestützte Generative Engineering-Plattform Motion G sichert sich weitere 16 Millionen US-Dollar

Singapur (ots/PRNewswire)

Das in Singapur ansässige Unternehmen Motion G, Inc. hat eine neue Finanzierungsrunde unter der Leitung von Episteme, Inc. abgeschlossen und sicherte sich weitere 16 Millionen US-Dollar. Durch die Nutzung von Fortschritten in den Bereichen maschinelles Lernen, AIGC, Data Science und Digital Twin Technologies will das Unternehmen den Engineering-Prozess revolutionieren und die Produktivität deutlich steigern.

Mit seiner KI-gesteuerten generativen Engineering-Plattform liefert Motion G bahnbrechende integrierte Lösungen für Industrieanwendungen wie Bewegungssteuerung und flexiblen Transport und setzt neue Maßstäbe für die Produktivität, indem es Projekte mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit von Konzepten zur Realität werden lässt. Die Lösungen wurden schnell in mehreren Branchen eingesetzt.

Bei seinem Bestreben, traditionelle Testverfahren zu transformieren, entwickelt Motion G auch ein intelligentes Testsystem, das es Ingenieuren ermöglichen wird, generative virtuelle Studien nahtlos mit Echtzeit-Praxistests zu kombinieren und so die Gesamteffizienz drastisch zu steigern.

Mit diesen beispielhaften Innovationen will Motion G die Grenzen des Möglichen erweitern und eine Produktivitätsrevolution in allen Branchen zu herbeiführen.

