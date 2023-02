XCMG Machinery

Chinas größter exportierter Teleskopkran, der XCC2000 von XCMG schließt seinen ersten Einsatz in Europa ab

Livno, Bosnien und Herzegowina (ots/PRNewswire)

Mit der Fertigstellung der ersten Windkraftanlage mit 136-Meter-Rotorblättern, die Teil des Windparkprojekts Ivovik in Livno in Bosnien und Herzegowina ist, hat der XCC2000, Chinas größter exportierter Windkraftanlagenkran mit Teleskopausleger, seinen ersten Kraneinsatz in Europa erfolgreich abgeschlossen und die von anderen vergleichbaren Modellen in diesem Sektor aufgestellten Hubrekorde gebrochen. Der XCC2000 ist ein Produkt des Unternehmens XCMG Hoisting Machinery, das weltweit umfassende Produktserien und -varianten anbietet.

Im Rahmen der Konstruktionsphase dieses Windkraftprojekts sollen mit dem XCC2000 zwanzig in China hergestellte Windturbinen mit einer installierten Gesamtkapazität von 84 MW errichtet werden. Dies ist das größte Projekt zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Bosnien. Von der lokalen Regierung wurde es als bedeutendes nationales Programm bezeichnet. Es ist auch das größte Energieprojekt, das je von einem chinesischen Unternehmen in dieser Region finanziert und errichtet wurde und stellt darüber hinaus ein wegweisendes Projekt im Rahmen der Initiative „Neue Seidenstraße" in Europa dar. Dieses Projekt wurde auch in die Liste der Errungenschaften des China-Central and Eastern European Leaders Summit 2021 aufgenommen.

Die Baustelle des Windkraftprojekts Ivovik befindet sich etwas mehr als 1.500 Meter über dem Meeresspiegel. Der Großteil der Bauarbeiten findet mitten im bosnischen Winter statt, einer Zeit, die für ihre heftigen Stürme und das unberechenbare Wetter bekannt ist. Dies ist eine echte Bewährungsprobe für den gesamten Hubbetrieb, die strengste Anforderungen an die Hubleistung, die Betriebsmobilität und den Transportzugang der Hebetechnik stellt. Der XCC2000 ist ein wichtiges Gerät bei der Errichtung des Windkraftprojekts Ivovik. Er zeichnet sich durch seine hervorragende Hub- und Umschlagsleistung aus.

Hohe Hubleistung

Mit einer maximalen Hauptauslegerlänge von 81,4 Metern und einer maximalen Windanlagenauslegerlänge von 80 Metern ist der XCC2000 einer der höchstentwickelten und technologisch fortschrittlichsten 1.000-Tonnen-Megakrane von XCMG. Er kann Lasten bis zu einer Höhe von 150 Metern heben.

Die ausgezeichnete Mobilität des Krans ermöglicht seine einfache Umsetzung auf der gesamten Baustelle

Mit nur 4,5 m Spurweite seiner Laufwerksketten kann der XCC2000 einen großen Ausleger tragen, der schwere Lasten an verschiedene Stellen auf der Baustelle befördern kann. Damit stellt der Einsatz dieses Krans eine effizientere Möglichkeit zur Installation großer Windturbinen dar, senkt die Kosten für den Bau der Windkraftanlage selbst und steigert die Effizienz während der Bauphase des Projekts.

Zur Gewährleistung eines pünktlichen Projektabschlusses wurde von XCMG ein professionelles Serviceteam zusammengestellt, das einen wissenschaftlich fundierten, systematischen Hubbetriebsplan entwickelte, bei dem der XCC2000 als Hauptkran und zwei geländegängige Krane des Typs XCA130_E als Hilfskrane eingesetzt werden. Die Maschine von XCMG bewährte sich nicht nur in Sturm, Frost, Schnee und Regen, bei starken Minusgraden und unter anderen widrigen Wetterbedingungen während des Kraneinsatzes, sondern schloss die Bauarbeiten auch pünktlich innerhalb der festgelegten Zeit ab. Damit stellte dieser Kran sicher, dass die Turbine effizient und zuverlässig installiert wurde.

„Die extrem hohe Zuverlässigkeit des XCMG-Krans und seine hohe Mobilität auf engstem Raum garantierte die schnelle und präzise Installation der Windkraftanlage unter schwierigen und wechselhaften Wetterbedingungen", erklärte Yang Jianjun, stellvertretender Geschäftsführer von Youtone, dem Auftragnehmer des Projekts. „Das Serviceteam unterstützte das Projekt auch durch Arbeitsleistungen und Ausrüstungen, weshalb wir uns für XCMG entschieden haben."

Weitere Informationen zu Hubmaschinen bzw. zum Projekt finden Sie unter XCMG Hubmaschinen.

