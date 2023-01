XCMG Machinery

Science-Fiction und Innovation in der Schwerindustrie: Das Flaggschiff von XCMG Machinery spielt im Sci-Fi-Blockbuster „Die wandernde Erde II" mit.

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

Eine Mischung aus Science-Fiction-Abenteuer und Innovation in der Schwerindustrie: Eine Flaggschiff-Flotte von maßgeschneiderten Maschinen von XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) ist in dem in China gedrehten Sci-Fi-Blockbuster „The Wandering Earth II" unter der Regie von Frant Gwo zu sehen, der am chinesischen Neujahrstag in die Kinos kam und ab heute in Ländern und Regionen wie Nordamerika, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien, Neuseeland u. a. zu sehen sein wird.

Vom „Weltraumaufzug", der über die Erde und den Himmel schwebt, bis zum aufregenden „Luftkampf" reist die Ausrüstung von XCMG hinter die Kulissen und auf die Bühne im Vorgängerfilm von 2019, „The Wandering Earth", der zu einem der umsatzstärksten nicht-englischen Filme aller Zeiten wurde. XCMG nutzt sein umfassendes Produktportfolio und seine Lösungen in den Bereichen Hebe-, Erdbewegungs-, Straßen-, Luft-, Sanitär-, Sicherheits- und Rettungswesen und hat der UEG (United Earth Government) im Film eine breite Palette an einsatzfähigen und umwandelbaren Maschinen zur Verfügung gestellt.

„Als Chinas führendes Unternehmen für Industriedesign, haben wir innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt des Auftrags mehrere Vorschläge für das Produktdesign unterbreitet und gemeinsam mit den Regisseuren die beste Lösung ausgewählt. Wie Sie in dem Film sehen werden, haben wir optimale Ergebnisse erzielt. Diese schillernden ‚Geräte der Zukunft' waren nicht nur für die Filmvorführung gedacht, sondern wurden von unseren realen Produkten inspiriert, die jeden Tag neue Wege beschreiten", erklärt Zhang Han, der Industriedesigner von XCMG.

XCMG stellte im Laufe der Filmproduktion 61 Ausrüstungseinheiten von 42 Modellen, mehr als 400 Sätze von Ersatzteilen und Werkstattrequisiten sowie 61 Sätze von 3D-Modellen zur Verfügung, von der Planung, der Lackierung, der Ausrüstung bis zu Personal, Logistik und der Ausführung vor Ort und mehr. Insgesamt arbeiteten 319 XCMG-Mitarbeiter an dem Projekt.

Eines der begehrtesten Ausrüstungsgegenstände aus dem Film ist der Schreitbagger ET120, auch bekannt als die „stählerne Gottesanbeterin". Der ET120 wurde für Rettungseinsätze in schwierigem Gelände und bei Katastrophen entwickelt. Er kann auf Hochebenen, in Wäldern, Schluchten, Sümpfen und in den Alpen „schreiten", als ob er auf festem Boden stünde, und ist gleichzeitig für die Installation verschiedener Werkzeuge ausgerüstet, um verschiedene Aufgaben wie Aushub, Heben, Abholzen, Feuerlöschen, Zerkleinern, Greifen und Bohren in Höhen von bis zu 4.500 Metern und bei Temperaturen von minus 40 Grad Celsius zu erledigen.

Darüber hinaus zeigt der Film Dutzende innovativer Technologien, die XCMG für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt hat. Mehr als ein Drittel der im Film gezeigten Geräte sind unbemannt und neue Energiemodelle, darunter das AGV.

„Die ‚Gottesanbeterin aus Stahl' im Film ist der ‚Transformer' des realen Lebens, und wie Sie im Film sehen werden, bringt XCMG die Science-Fiction durch die Wunder unserer Industrietechnik in die Realität, sodass ich sehr stolz auf das bin, was wir geschaffen haben", erklärte Gwo.

Von der Einführung von Produkttechnologien aus dem Ausland bis hin zur Beherrschung von Kerntechnologien von bahnbrechender Bedeutung hat XCMG durch globale Zusammenarbeit die modernste FuE aufgebaut, um einer der drei führenden Bauhersteller der Welt zu werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1991543/A_Fusion_Sci_Fi_Heavy_Industry_Innovation_Flagship_XCMG_Machinery_Equipment.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/science-fiction-und-innovation-in-der-schwerindustrie-das-flaggschiff-von-xcmg-machinery-spielt-im-sci-fi-blockbuster-die-wandernde-erde-ii-mit-301733056.html