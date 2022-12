TG ImmunoPharma Co., Ltd.

TG ImmunoPharma (TGI) gibt die FDA-Freigabe des IND-Antrags für TGI-2 bekannt, einen neuartigen therapeutischen Antikörper gegen PVRIG

Hefei, China (ots/PRNewswire)

TG ImmunoPharma Co, Ltd. (Hefei, China), ein innovatives Biotech-Unternehmen, das sich der Entdeckung neuartiger immuntherapeutischer Arzneimittel verschrieben hat und weltweit führend in der NK-Zellen-Forschung ist, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) seinen IND-Antrag (Investigational New Drug) für TGI-2/NM1F genehmigt hat, einen neuartigen therapeutischen PVRIG-Antikörper, der bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren eingesetzt wird. Bisher wurden weltweit keine zielgerichteten Arzneimittel für PVRIG zugelassen.

TGI-2/NM1F ist ein humanisierter monoklonaler IgG1-Antikörper, der auf PVRIG abzielt und zur Behandlung von bösartigen Krebserkrankungen eingesetzt wird. Der Antikörper bindet mit hoher Affinität an PVRIG, um die PVRIG/PVRL2-Interaktion zu blockieren und die Antitumor-Immunfunktionen sowohl von NK-Zellen als auch von T-Zellen wiederherzustellen. Präklinische Daten deuten darauf hin, dass TGI-2/NM1F eine lange Halbwertszeit hat und in sehr hohen Dosen bei nichtmenschlichen Primaten gut verträglich ist. Die Behandlung mit TGI-2/NM1F als Monotherapie zeigt eine signifikante Hemmung des Tumorwachstums in humanen Tumor-Xenograft-Mausmodellen, während sie in Kombination mit einem PD-1-Inhibitor die Antitumorwirkung weiter verstärkt.

„Es ist ein bedeutender Meilenstein für TGI, dass die FDA die Genehmigung erteilt hat, TGI-2 in die klinischen Studien zu bringen. TGI-2 bietet eine bemerkenswerte Antitumorfunktion und eine gute Sicherheit, mit höherer Affinität und niedrigerer Anfangsdosis als seine Konkurrenten, was es für den klinischen Einsatz sehr vielversprechend macht", sagte Zhigang Tian, PhD, Mitglied der Chinese Academy of Engineering und Academia Europaea, Gründer von TGI. „Wir sind begeistert, dass wir nun in mehreren Zentren in den USA eine klinische Studie der Phase 1 für Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren starten können, bei denen die Standardtherapien derzeit unwirksam sind und die in naher Zukunft innovative Medikamente benötigen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass bald auch in China ein IND-Antrag eingereicht wird."

Informationen zu TGI

TGI ist ein Biotech-Unternehmen, das von einem Forschungs- und Entwicklungsteam unter der Leitung von Dr. Zhigang Tian, Mitglied der Chinese Academy of Engineering und der Academia Europaea, gegründet wurde und sich der Entwicklung neuartiger immuntherapeutischer Arzneimittel widmet. Als eines der weltweit führenden Unternehmen in der NK-Zellen-Forschung und mit dem Ziel, die Antitumorfunktion menschlicher NK-Zellen und anderer Lymphozyten zu stärken, konzentriert sich das Team seit Jahren auf die Entdeckung neuartiger Zielmoleküle für die Krebsimmuntherapie. Die therapeutische Pipeline des Unternehmens besteht aus mehr als 10 Produkten gegen neuartige Zielmoleküle, die das Unternehmen entdeckt hat, darunter Immun-Checkpoint-Inhibitoren, bispezifische Antikörper, NK/T-Zell-Engager und Immunozytokine. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von TGI unter http://www.tgimmunopharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Ausdrücken wie „wird", „kann", „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „potenziell", „Plan", „Ziel", „Schätzung", „wahrscheinlich", „sollte", „zuversichtlich" und „beabsichtigt" erkennbar (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) und beschreiben Annahmen über mögliche zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Der Leser wird davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie lediglich auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum jetzigen Zeitpunkt basieren. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder vorhergesagt wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem (i) Risiken im Zusammenhang mit unserem Geschäft oder dem Wettbewerb auf dem Markt und (ii) Auswirkungen von Veränderungen in Politik, Wirtschaft, Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien.

Daher übernehmen weder das Unternehmen noch seine Mitarbeiter die Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, noch übernehmen sie irgendwelche sonstigen Verpflichtungen, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt wurden.

