Guizhou Satellite TV

Guizhouer Satellitenfernsehen veröffentlichte ein Video: Ein Junge aus Turkmenistan erlebte Guizhouer Miao-Stickerei und probierte saure Fischsuppe

Guizhou, China (ots)

Guizhou liegt im Südwesten Chinas, ist reich an natürlichen ökologischen Ressourcen und eine Schatzkammer des nationalen immateriellen Kulturerbes. Guizhou stand auch bei der Armutsbekämpfung vor großen Herausforderungen.

Nach der Armutsbekämpfung hat Guizhou weltbewegende Veränderungen erfahren. Alle 66 armen Kreise haben ihre Armutstitel abgenommen, und alle 9,32 Millionen armen Menschen wurden aus der Armut befreit. Die Kultur des Miao-Volks im Landkreis Taijiang spielt auch eine wichtige Rolle für die lokale Entwicklung.

Die von Guizhouer Satellitenfernsehen produzierte Kurzvideoserie "Be My Guest" lädt Ausländer in Form einer Reality-Show zum Besuch in Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben vor Ort aufzuzeichnen. In dieser Folge des Videos studierte Dovlet aus Turkmenistan am Guizhouer Institut für Technologie und wurde in den Kreis Taijiang eingeladen, um die lokale Kultur kennenzulernen. Er lernte nicht nur vom Meister des Miao-Kulturerbes, um das berühmte Handwerk des immateriellen Kulturerbes in Übersee - die Miao-Stickerei - herzustellen, spielte sondern auch als Sportliebhaber ein Spiel mit den Basketballspielern des Dorfs, probierte die Spezialität - saure Fischsuppe und erlebte Fanpaier Holztrommeltanz, der als "Orientalische Disco" bekannt ist.

"Als ein Gast aus der Ferne habe ich in Kreis Taijiang ein ganz anderes Leben gespürt." Dovlet ist zutiefst fasziniert von Guizhouer einzigartiger Kultur. Er hofft, andere Orten von Guizhou zu besuchen, um mehr Bräuche dort zu erleben.