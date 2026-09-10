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HORNBACH résout l'énigme du film: Caméra équipée d'un entraînement de bétonnière

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Sursee (ots)

Pendant deux semaines, HORNBACH a proposé des devinettes à son public. Depuis le 21 août, des courts-métrages laissant délibérément des questions en suspens ont été diffusés à la télévision, sur les plateformes de streaming ainsi que sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Ces images, parfois floues et singulières, donnaient l'impression d'être des fragments d'une histoire.

Demain, HORNBACH résout l'énigme: Les films présentés sont le fruit d'un projet exceptionnel. Ils ont été tournés avec une caméra composée presque exclusivement de produits provenant d'un magasin HORNBACH.

Un homme rame dans une petite barque au milieu d'une mer verte formée d'herbes hautes, poursuivi par un aileron de requin. Mais l'image est presque floue, et la voix off enchaîne sur les possibilités offertes par la gamme complète de produits et sur la volonté indéfectible des adeptes d'HORNBACH. Ce n'est que maintenant que l'on comprend ce que les téléspectateurs et téléspectatrices ont vu ces dernières semaines: Enregistrements effectués avec une caméra 35 mm conçue soi-même, fabriquée à partir de l'assortiment d'un magasin HORNBACH.

C'est par ce récit global que débute la campagne de communication de fin d'été de HORNBACH et HeimatTBWA\.

Dans un deuxième spot, un oeuf aussi grand qu'un être humain est poursuivi par une poule, elle-même poursuivie par un coq, lui-même poursuivi par un cuisinier, lui-même poursuivi par un tas d'herbe. Nous n'en sommes qu'aux dix premières secondes. Bienvenue dans les "Vers de la folie pleine de sens de HORNBACH".

"L'idée nous trottait dans la tête depuis longtemps, depuis une dizaine d'années environ", explique Guido Heffels, directeur de la création pour le client HORNBACH. "C'est désormais devenu réalité, après un an et demi supplémentaire." Le projet était ambitieux. Une caméra 35 mm complète pour tourner un film, fabriquée à partir de l'assortiment quasi inépuisable d'un magasin de bricolage HORNBACH. En collaboration avec le collectif de réalisateurs australien GLUE SOCIETY et la société de production berlinoise TONY PETERSEN FILM, le projet a été lancé dès le début de l'année 2025.

Au terme d'un long travail de recherche et de développement, le résultat est une caméra entièrement opérationnelle de la taille d'une camionnette. Avec un châssis central composé de plusieurs caisses universelles standard en métal, équipées d'une multitude de roulettes de transport. Sans oublier les objectifs fabriqués à partir de tuyaux d'eau et de loupes. Ce qui n'existait pas était conçu, puis usiné, tourné et scié dans du métal. Pour l'entraînement du matériau photosensible, le choix s'est porté sur une bétonnière située à l'extérieur du boîtier. Le pare-soleil situé à l'avant de la caméra est fabriqué à partir d'un bac à compost vert découpé.

"Ces dernières semaines, ces films ont délibérément soulevé des questions. Cette dénouement montre clairement qu'ils ne se contentent pas de parler de créativité, mais qu'ilss en sont eux-mêmes le fruit", explique Reto Kaspar, directeur marketing chez HORNBACH Suisse. "Beaucoup de gens associent un magasin de bricolage à des produits spécifiques. Ce projet montre autre chose: L'assortiment HORNBACH est le point de départ d'idées qui semblent au premier abord impossibles. Le fait que cela ait finalement donné naissance à une véritable caméra et même à des films tournés avec celle-ci incarne l'esprit créateur qui caractérise HORNBACH."

Sachant que le projet était réalisable, on a invité cinq jeunes issus de différents pays européens à le concrétiser devant la caméra. Chacune et chacun d'entre eux possède des compétences spécifiques en menuiserie, en design, en CAO, en métallurgie et en photographie. Le documentaire Always think too big, qui sortira début octobre, raconte comment ces talents s'épanouissent et prouve que tout est possible. Mais ce documentaire va encore plus loin. Il s'agit en effet de cinq personnages atypiques qui se rapprochent et qui ne se contentent pas de philosopher sur leur projet commun, mais qui s'interrogent également sur la vie, l'amitié et l'existence humaine.

HORNBACH et HeimatTBWA\ acceptent volontiers le fait que cette campagne s'inscrive également dans la tendance croissante au retour à l'analogique.

Le projet a été orchestré par le réalisateur Jonathan Kneebone (GLUE SOCIETY) et produit sous la direction de Michael Duttenhöfer (Tony Petersen Film). La planification média est assurée, comme à l'accoutumée, par Mediaplus Suisse à Zurich.

Voir la playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8lGeetdATo