Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

TCS eSports League: Start der 8. Saison

Ostermundigen (ots)

Heute Abend startet die achte Saison der TCS eSports League with Opel. Alle Meisterschaftsspiele sowie der neu vom TCS organisierte Fortnite Cup können live über verschiedene digitale Kanäle mitverfolgt werden. Zusätzlich lanciert die TCS eSports League erstmals Uni-/Hochschulturniere auf der Basis von Rocket League.

Die achte Ausgabe der TCS eSports League zusammen mit Opel startet heute Abend. Die 10 Teams messen in "Rocket-League" Matches ihr Können und kämpfen um einen Platz im nationalen Finale vom 12. Juni. Die Matchprämien und Preise belaufen sich auf insgesamt 13'000 Franken.

Dazu kommt der neue TCS eSports League Cup auf Basis des weltbekannten Games"Fortnite". Dort sind in diesem Jahr zwei Cups, welche innerhalb von drei Tagen mit zwei Qualifier und je einem Finale durchgeführt werden, geplant.

Des weiteren können Universitäten sowie Schweizer Hochschulen im TCS-eSports Student Clash in "Rocket League"-Matches erstmals gegeneinander antreten. Die Student Clash-Matches finden im April statt.

Alle neun Meisterschaftsrunden der Rocket League, die Playoffs und das Finale werden jeweils am Montagabend live auf der Website der Liga (https://tcs-esports-league.ch/) und auf Twitch (https://www.twitch.tv/tcsesportsleague) übertragen und können ab 19:00 Uhr live gestreamt werden. Die Rocket League Matchdays können zudem auf 20minuten (online) mitverfolgt werden. Die Qualifikationsrunden sowie das Finale des Fortnite Cups werden ebenfalls auf Twitch übertragen und können ab 18h30 live mitverfolgt werden.

Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS, freut sich über die Neuerungen bei der eSports League: "Wir freuen uns darauf, diese achte Saison der TCS eSports League, die sowohl von den Teams als auch von Fans mit viel Spannung erwartet wird, erneut zu organisieren. Mit den zusätzlichen Turnieren wie dem Fortnite Cup oder dem Student Clash wird unsere Meisterschaft noch populärer und wir sprechen ein breiteres Publikum an".

In den letzten vier Jahren ist die eSports-Szene in der Schweiz stark angewachsen. Die TCS eSports League, hat sich zu einer wichtigen Meisterschaft der jungen und stetig wachsenden Gaming-Szene in der Schweiz entwickelt.

Terminkalender

TCS eSports League with OPEL

21. März - 16. Mai : reguläre Saison

30. April und 15. Mai: Challenger Cup 1 & 2

23. Mai: Playoffs

30. Juni: Playouts

12. Juni: Finale

TCS eSports League featuring FORTNITE

25. März - 27. März.

TCS eSports League Student Clash

Ab 18. April