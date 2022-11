BEfootball

Das Unternehmen BeFootball entwickelt ein Fußball-VR-Metaverse und organisiert die erste immersive Fußballweltmeisterschaft

BeFootball bringt das VR-Spiel SuperPlayer auf den Markt und kündigt die erste immersive Weltmeisterschaft an. Es werden 3.000 Dollar an Preisen vergeben, um die Nutzer aus aller Welt von zu Hause aus konkurrieren können.

Das Technologieunternehmen BeFootball, das immersive, auf die Fußballbranche zugeschnittene Produkte entwirft, entwickelt und vermarktet, bringt SuperPlayer auf den Markt. Das kostenlos im Meta Quest Store erhältliche Spiel ist der erste Schritt in dem immersiven Fußball-Metaverse, das von dem Unternehmen entwickelt wird.

SuperPlayer ist ein Virtual-Reality-Fußballspiel, das über zwei Spielmodi verfügt, die in realen Fußballstadien stattfinden und virtualisiert wurden. Zu den Spielmodi gehören der Torhüter -Modus, in dem der Spieler Torhüter wird und so viele Torschüsse wie möglich innerhalb einer begrenzten Zeit halten muss, und der Kopfball -Modus, in dem der Spieler Stürmer wird und mit dem Kopf Tore erzielen muss.

Alle Spielmodi ermöglichen den Wettbewerb zwischen den Nutzern, um festzustellen, wer der beste Torhüter und Stürmer ist. In diesem Sinne organisiert BeFootball die erste immersive Weltmeisterschaft. Es werden 3.000 Dollar an Preisen vergeben, um die Nutzer aus aller Welt von zu Hause aus konkurrieren können.

Vom 20. November bis zum 18. Dezember konnten die Nutzer eines der 32 Weltmeisterschaftsteams auswählen und Spiele (Kopfball- und Torhütermodus) gegen andere Nationalmannschaften spielen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Je mehr Weltmeisterschaften ein Nutzer spielt, desto höher ist die Punktzahl in der Rangliste des Wettbewerbs um den ersten Platz. Die Gewinner werden am Ende der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar 2022 bekannt gegeben.

Iker Zuasti, CEO von BeFootball, sagte: „BeFootball wurde ins Leben gerufen, um die Fußballbranche durch virtuelle Realität zu revolutionieren. SuperPlayer ist unser erster großer Wurf: Wir entwickeln das erste immersive Fußball-Metaverse der Welt."

Das erste immersive Fußball-Metaverse, unterstützt von internationalen Fußballstars

Das Unternehmen entwickelt das weltweit erste immersive Fußball-Metaverse, in dem Spitzenspieler wie Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Memo Ochoa (Club América), Marco Asensio (Real Madrid) und Charly Rodríguez (Cruz Azul) vertreten sein werden.

Das Metaverse von BeFootball basiert auf einer Kombination aus Gaming, virtueller Realität und Fußball, die eine neue Art des Fußballerlebnisses bietet. Es richtet sich an Fans, die nicht einfach nur Zuschauer sein, sondern aktiv teilnehmen möchten – ohne räumliche oder zeitliche Einschränkungen direkt von zu Hause aus und aus erster Hand, in einer alternativen Realität mit futuristischen Umgebungen.

In BeFootball kann der Nutzer Erfahrungen erleben, einen neuen technologischen Sport betreiben und gegen andere Spieler antreten, in den Fitness-Modus wechseln, um sein Wohlbefinden zu verbessern, oder in einer virtuellen Akademie trainieren, um der versierteste Fußballspieler zu werden – jederzeit und überall. Man braucht dazu lediglich ein Virtual-Reality-Headset und eine Internetverbindung.

