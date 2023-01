Davinci Motor

Nahtloses Benutzererlebnis von Davinci Motor DC100 während seines Debüts auf der CES 2023

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Davinci Motor, ein schnell wachsender chinesischer Hersteller von Hochleistungs-Roboter-Elektromotorrädern, hatte seinen allerersten Auftritt auf der Consumer Electronics Show (CES) 2023, dem einflussreichsten globalen Technologieereignis der Welt. Das Unternehmen stand im Mittelpunkt und präsentierte das nahtlose Benutzererlebnis seines futuristischen Elektromotorrads DC100, das auch in den USA sein Debüt feierte.

„Wir freuen uns, hier auf der CES 2023 zu sein. Der riesige nordamerikanische Markt ist bereit für die Einführung neuer Marktteilnehmer, und mit dem technischen Können und dem Know-how, das in die Entwicklung des DC100 eingeflossen ist, sind wir gut positioniert, um hier in den nächsten Jahren ein wichtiger Akteur zu werden", sagte Qi Wang, COO von Davinci.

„Nutzer traditioneller benzinbetriebener Zweiräder müssen beim Umstieg auf eine umweltfreundlichere Mobilitätslösung keine Kompromisse mehr bei der Leistung eingehen. Da die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf dem US-Markt bereits ein ausgereiftes Stadium mit einer starken landesweiten Abdeckung erreicht hat, müssen die Nutzer auch nicht mehr unter Reichweitenangst leiden, ein traditioneller Schmerzpunkt im Elektromobilitätssektor", fügte Qi Wang hinzu.

Der nordamerikanische Markt für elektrische Mobilität stellt eine monumentale Chance für Davinci dar. Untersuchungen der IMAC Group zeigen, dass der nordamerikanische Markt für Elektromotoren bis zum Jahr 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % auf einen Gesamtwert von 32,9 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.

Das Davinci-Team hat ein elektrisches Zweirad entwickelt, das mit herkömmlichen Motorrädern mit 1.000 cm³ Hubraum konkurrieren kann. Die technischen Daten des Motorrads DC100 sind im Vergleich zu anderen Anbietern im Elektromotorradsektor führend. Es erreicht in nur drei Sekunden eine Geschwindigkeit von 100 km/h (60 mph) und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h (124 mph). Was die Reichweite anbelangt, so ist die Batteriekapazität des DC100 von 400 km (249 Meilen) wirklich beeindruckend. An Level-3-Gleichstrom-Schnellladestationen, einem Industriestandard auf dem nordamerikanischen Markt, kann das Fahrzeug in nur einer halben Stunde voll aufgeladen werden.

Das innovative Bremssystem, der sanfte Vorwärts- und Rückwärtsgang und die Berganfahrhilfe sorgen für ein müheloses Fahrerlebnis, während das kombinierte Bremssystem und das Traktionskontrollsystem die Sicherheit des Fahrers gewährleisten.

Die auf der CES 2023 ausgestellten Modelle demonstrieren auch die innovative Smartphone-basierte Dashboard-Funktion des Motorrads. Während der Messe konnten die Besucher eine „virtuelle Probefahrt" mit den bahnbrechenden Schnittstellensystemen des Modells machen. Die Fahrer mussten dazu nur ihr Smartphone an das DC100 andocken, um die Kontrolle zu übernehmen, wobei der Bildschirm ihres Handys als Armaturenbrett diente.

Informationen zu Davinci Motor

Davinci Motor wurde 2013 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Roboterfahrzeugen mit einer perfekten Kombination aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit verschrieben hat. Das Ziel von Davinci Motor besteht darin, ein außergewöhnliches müheloses Fahrerlebnis voller Freude für alle Fahrer zu schaffen, und mit dem DC100 kann dies erreicht werden.

