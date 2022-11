Arta Finance

Wir stellen Ihnen Arta Finance vor: das Digital Family Office für die ganze Welt, das Technologie einsetzt, um die finanziellen Supermächte der Superreichen zu erschließen.

Arta Finance hat mehr als 90 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management und mehr als 140 wohlhabenden privaten Anlegern erhalten, um die finanziellen Supermächte der Superreichen zu erschließen, indem es Family-Office-Dienstleistungen für alle zugänglich macht.

Arta Finance, ein Digital Family Office, hat heute seine Plattform vorgestellt und beginnt mit akkreditierten Investoren in den Vereinigten Staaten. Arta ermöglicht den Zugang, die Personalisierung und die Verbindungen, die bisher nur den Ultrareichen über ihre Family Offices zur Verfügung standen. Family Offices beschäftigen in der Regel Teams von Fachleuten, die ausgeklügelte Finanzstrategien anwenden und exklusive Anlagemöglichkeiten erschließen. Mit Hilfe von Technologie will Arta diese Vorteile Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen. Während das Unternehmen im Stealth-Modus arbeitete, erhielt es mehr als 90 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue und mehr als 140 wohlhabenden Persönlichkeiten aus der Tech- und Finanzwelt, darunter Betsy Cohen, Eric Schmidt und Ram Shriram.

„Wir glauben, dass eine leistungsstarke Finanzstrategie und eine sichere, glückliche Zukunft nicht das Monopol der Superreichen sein sollten", so Caesar Sengupta, CEO und Mitbegründer von Arta Finance. „Jeder sollte die Chance haben, sein finanzielles Leben genauso in die Hand zu nehmen wie wohlhabendere und finanziell versiertere Menschen. Wir tun dies auf die Art und Weise, die wir am besten beherrschen – indem wir mit Hilfe von Technologie die Barrieren für anspruchsvolle Finanzierungen abbauen."

Intelligent investieren und dabei den Zugang ausweiten

Das Ziel von Arta ist es, jedem Mitglied zu helfen, seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Es eröffnet den Zugang zu alternativen Anlagen, setzt Liquidität durch eine Kreditlinie für berechtigte Mitglieder frei und nutzt KI, um intelligente Investitionen in öffentliche Märkte zu ermöglichen. Mitglieder sind außerdem mit dem Arta-Ökosystem von Finanz- und Lifestyle-Profis verbunden, die ihnen helfen können, ihr Vermögen zu schützen und zu genießen. Das Unternehmen schafft dies, indem es den Verwaltungsaufwand, die Interessenkonflikte, die klobigen Benutzeroberflächen und die horrenden Gebühren abschafft, mit denen Menschen auf der Suche nach Finanzberatung oft konfrontiert sind.

„Arta macht sich die Macht der Technologie zunutze, um denjenigen zu helfen, die eine Vermögensverwaltung suchen, aber bis jetzt nie die richtige Plattform gefunden haben", sagte Betsy Cohen, Gründerin und ehemalige CEO von The Bancorp und Chairman von FinTech Masala. „Indem Arta den Zugriff einfacher, schneller und vollständiger macht, hat es auf diese Kundenbedürfnisse reagiert. Angetrieben von einem erstklassigen Team mit fundierten technischen Kenntnissen, steht Arta am Anfang einer aufregenden Reise. Ich freue mich darauf, Mitglied zu werden."

Arta ermöglicht seinen Mitgliedern ...

... Zugang zu alternativen Anlagen wie Private Equity. Arta eröffnet Investitionsmöglichkeiten wie Private Equity, Risikokapital, private Kredite und Immobilien für Menschen, die normalerweise keinen Zugang dazu haben. Arta startet mit Fonds von Top-10-Fondsmanagern, die in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich hohe Renditen erzielt haben. Mitglieder können mit einer Investition von 10.000 US-Dollar beginnen.

Die Zukunft der Finanzen ist Technologie

In der Vergangenheit leitete das Arta-Team Fintech-Produkte bei Google, half bei der Verwaltung mehrerer Milliarden-Nutzer- und Milliarden-Dollar-Produkte, gründete und leitete Quanten-Hedgefonds und brachte eine Reihe neuer Produkte von 0 auf 100 Millionen+ Nutzer. Das Team von Arta hat es sich zur Aufgabe gemacht, Technologie zu nutzen, um persönliche Finanzen einfach, zugänglich und attraktiv zu machen – und ja, es macht auch ein bisschen Spaß.

Im Laufe des letzten Jahres hat Arta Finance MoneyMinx.com übernommen, die Arta Foundation mit 2 % des Gründungskapitals gegründet und Investitionen von einigen der größten Namen der Technologie- und Finanzbranche erhalten.

Shailendra Singh, Managing Director bei Sequoia Capital India, sagte, Arta Finance habe sich ein „massives ungelöstes Problem im globalen Fintech-Bereich" ausgesucht. Caesar und das Team verfügen über die einzigartige Erfahrung, mehrere innovative Produkte entwickelt zu haben, die von Milliarden von Internetnutzern verwendet werden. Wie bei vielen anderen Fintech-Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ist auch hier ein nutzerzentrierter Ansatz, ein attraktiveres Nutzererlebnis und eine nahtlosere und skalierbarere Plattform erforderlich, als sie heute wahrscheinlich existiert. Wir sind dankbar, Teil dieser Reise zu sein und das Team von Arta Finance bei seiner inspirierenden Mission zu begleiten."

„Der digitale zukunftsorientierte Ansatz von Arta wird neue Investitionsmöglichkeiten eröffnen, die bisher für Millionen von Menschen unerreichbar waren", erklärte Michael Gilroy, General Partner von Coatue. „Wir sehen die Möglichkeit, die Mission von Arta zu erweitern und mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Vermögensziele zu erreichen."

„Was uns an Arta begeistert, ist die Tiefe des Verständnisses für zwei kritische Aspekte. Der erste ist die Komplexität der Finanzdienstleistungen und die Notwendigkeit, einen transparenteren Zugang zu den Informationen zu haben, die es Ihnen ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen", so Micky Malka, Gründer von Ribbit Capital. „Der zweite ist die Automatisierung durch den Einsatz der besten Technologien, die es gibt. Bei Arta finden wir das Beste von beidem. Sie verstehen den Verbraucher, sie kennen den Schmerz und sie sind erfahren in der Arbeit mit der besten Technologie. Wir sind gespannt, wie sie das Denken aller über ihr Kapital und Vermögen beeinflussen und verändern können."

Das Warten ist (fast) vorbei

Arta ist für die ganze Welt und für jedermann gedacht, wird aber heute zunächst in den USA für akkreditierte Investoren eingeführt. Sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, wird die Expansion in andere Länder und Anlegersegmente fortgesetzt. Die internationale Warteliste für die Mitgliedschaft ist jetzt geöffnet.

Um mehr über Arta Finance zu erfahren oder eine Einladung anzufordern, besuchen Sie bitte www.artafinance.com.

Informationen zu Arta Finance

Arta Finance ist das Digital Family Office für die Welt. Es ermöglicht mehr Menschen, die finanziellen Supermächte zu erlangen, die bisher nur sehr vermögenden Personen vorbehalten waren. Arta Finance, ein bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierter Anlageberater, nutzt KI und maschinelles Lernen, um intelligentes Investieren in börsennotierte Aktien und alternative Anlagen – einschließlich Private Equity, Risikokapital und Immobilien – zu ermöglichen und auf finanzielles Fachwissen zuzugreifen, damit jedes Mitglied seine individuellen Ziele erreichen kann. Arta wurde von einem Team ehemaliger Google-Führungskräfte und Forscher gegründet und wird von Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue und mehr als 140 wohlhabenden Persönlichkeiten aus der Tech- und Finanzwelt unterstützt. Um mehr über Arta zu erfahren, besuchen Sie artafinance.com.

Wichtige Informationen zur Offenlegung

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich der Möglichkeit eines Kapitalverlusts. Es gibt keine Garantie dafür, dass die von Arta Finance angebotenen Strategien und Dienstleistungen erfolgreich sein werden oder andere Strategien und Dienstleistungen übertreffen werden.

Alle hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen stellen die Einschätzung des Autors oder der zitierten Person(en) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den gemachten Aussagen handelt es sich nicht um Tatsachen, einschließlich Aussagen über Trends, Marktbedingungen und die Erfahrung oder das Fachwissen des Autors oder der zitierten Person(en), die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Meinungen und/oder Überzeugungen beruhen. Endorsements wurden auf Anfrage von Arta Finance zur Verfügung gestellt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die hier behandelten Investitionen können für Anleger je nach ihren spezifischen Anlagezielen und ihrer finanziellen Situation ungeeignet sein. Anleger sollten jede behandelte Anlage unabhängig im Kontext ihrer eigenen Ziele, ihres Risikoprofils und ihrer Umstände bewerten, bevor sie sich für eine Anlage bei Arta Finance entscheiden.

