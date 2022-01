Yadea Group

„Electrify Your Life": Yadea setzt sich auch 2022 mit seiner innovativen Green Tech für mehr Elektrofahrzeuge ein

Yadea, die weltweit führende Marke für Elektro-Zweiräder, hat ihr Engagement für umweltfreundliche Innovationen verdoppelt. Das Unternehmen führt die Branche für Elektro-Zweiräder in einer Phase, in der technologische Fortschritte im Transportwesen Gesellschaften verändern, grundlegende Herausforderungen für die Menschen lösen und den Weg für ein sichereres und nachhaltigeres Leben auf unseren Straßen ebnen, in eine neue Ära der Entwicklung.

„Da die Nachfrage nach Elektro-Zweirädern voraussichtlich in drei bis fünf Jahren die traditionellen kraftstoffbasierten Fahrzeuge überholen wird, ist es jetzt an der Zeit, die Innovationskraft zu nutzen und den Verbrauchern zu helfen, ihre Transporttechnologie zu verbessern und sich gemeinsam für Umweltschutz einzusetzen", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Als bahnbrechende Elektrozweirad-Marke steht Yadea schon immer an der Spitze nachhaltiger Transportlösungen. Das umfassende Produktportfolio umfasst Elektrofahrzeuge für unterschiedlichen Fortbewegungsbedarf, darunter Elektro-Mopeds, Elektro-Motorräder, Elektro-Fahrräder für Freizeitfahrten und Elektro-Tretroller für den Stadtverkehr. Über die täglichen Fahrten hinaus ist Yadea mit dem E-Scooter Y1S, der im November auf der EICMA in Mailand vorgestellt wurde, jetzt auch auf dem kommerziellen Elektromoped-Markt vertreten.

Alle Fahrzeuge von Yadea basieren auf dem kontinuierlichen Engagement des Unternehmens zur Verbesserung seiner Technologien durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung. Mit einem F&E-Budget in Höhe von 150 Millionen USD im Jahr 2021 und einem tausendköpfigen Team von Spitzenforschern investiert Yadea umfassender in die Forschung und Entwicklung als jede andere Marke auf dem Markt. Das Unternehmen ist das einzige in der Branche mit zwei CNAS-zertifizierten Labors und verfügt über sechs branchenführende Technologieforschungs- und -entwicklungszentren und 788 nationale Patente (darunter 25 Erfindungspatente).

Diese Stärke im Bereich der Forschung und Entwicklung hat es Yadea ermöglicht, kontinuierlich neue Upgrades für intelligenteres und komfortableres Fahren einzuführen, darunter einen leistungsstarken Motor mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h, eine erweiterte Batteriereichweite von 100 km bei ausgewählten Modellen, ein unabhängiges BMS mit superschneller Auflade- und kabelloser Ladetechnologie sowie Batteriewechselservice.

Yadea erkennt die Notwendigkeit, qualitativ hochwertige Elektromobilitätslösungen in großem Maßstab bereitzustellen, und kann mit acht Produktionszentren weltweit die umfassendsten und kapazitätsstärksten Produktionskapazitäten in der Branche vorweisen. Das Unternehmen hält an strengen Qualitätskontrollstandards für Produkte fest: 2015 entwickelte Yadea den „Platinum Quality"-Standard, bevor es 2018 zum „Radiant Diamond Quality"-Standard aufrüstete. Darüber hinaus ist Yadea die erste Marke für elektrische Zweiräder, die die EU-Zertifikate CE, EMARK und andere Weltklasse-Qualitätszertifizierungen erhalten hat. Ausgewählte Teile des Unternehmens erfüllen sogar Standards im Automobil- und Luftfahrt-Bereich.

Seit 20 Jahren nutzt Yadea Kommunikation, Zusammenarbeit und grüne Technologien, um eine nachhaltigere und vernetztere Zukunft aufzubauen. Bis heute haben die Yadea-Produkte dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden – das entspricht dem Pflanzen von 1,58 Milliarden Bäumen. Mit Blick auf die Zukunft verspricht Yadea, sich weiterhin für umweltfreundliche Innovationen einzusetzen und die Kraft von Millionen von Veränderungen des Alltags zu nutzen, um das Leben auf dem Planeten zu elektrifizieren.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

