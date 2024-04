Royalmount

Royalmount kündigt 12 weitere globale Marken für Montreals neues Einzelhandels- und Lifestyle-Viertel von Weltrang an

Zara, Nike, Longchamp, H&M, Mango, Canada Goose, Sephora, Anine Bing, Alo Yoga, Veronica Beard und Roche Bobois werden diesen Sommer in Royalmount einziehen.

und werden diesen Sommer in Royalmount einziehen. Moncler wird zusammen mit bereits angekündigten Luxusmarken wie Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, RH und anderen eröffnet, um die Möglichkeiten für unvergessliche Momente für Einkäufer, Esser und Besucher gleichermaßen zu erweitern.

Royalmount gab heute bekannt, dass Zara, Nike, Moncler, Longchamp, Anine Bing, Mango, H&M, Alo Yoga, Veronica Beard, Canada Goose, Sephora und Roche Bobois die neuesten Marken sind, die in der Innenstadt von Montreal ein neues großes Einzelhandels- und Lifestyle-Ziel beherbergen werden, dessen Eröffnung für Mitte August 2024 geplant ist.

Sie werden sich der wachsenden Gemeinschaft der weltweit besten Mode- und Lifestyle-Marken anschließen, darunter Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, Versace, Saint Laurent und Jimmy Choo, die sich bereits verpflichtet haben, Teil von Royalmount's Vision eines Midtown Montreal zu sein, in dem jeder das Beste aus jedem Moment machen kann.

Royalmount ist ein bahnbrechendes Konzept, das die besten Marken mit einer Weltklasse-Umgebung kombiniert und sich darauf konzentriert, ein neues Einkaufs-, Gastronomie- und Unterhaltungserlebnis zu bieten, das menschliche Beziehungen und unvergessliche Momente fördert. Die Besucher werden in einer nachhaltigen Umgebung zusammenkommen, die zu den ersten 100 % kohlenstoffneutralen Mischnutzungsprojekten in Amerika und zum größten LEED-Gold-zertifizierten Einzelhandelsprojekt in Kanada gehört. Sie können sich darauf freuen, die vielen Grünflächen, die aktive Mobilität, die bewusste Vernetzung und den inklusiven Luxus mit Familie und Freunden zu genießen und zu teilen.

"Die Hinzufügung dieser führenden globalen Marken zu Royalmount's bereits reichhaltiger Liste von ikonischen Namen spricht für die Kraft der Vision, die hinter dem Projekt steht", sagt Andrew Lutfy, CEO von Carbonleo und Hauptinvestor von Royalmount. "Wir befriedigen den ungenutzten Wunsch der Montrealer nach Luxusgütern und einem einzigartigen Lifestyle-Erlebnis und heben den Moment mit Weltklasse-Shopping, Gastronomie, Kunst und Unterhaltung. So haben wir uns Royalmount immer vorgestellt: als Treffpunkt für alle, als gemeinsamer Raum, in dem Menschen zusammenkommen und Erinnerungen schaffen können. Wir können es kaum erwarten, die Besucher im August in Royalmount willkommen zu heißen".

Über Royalmount

Royalmount ist ein neues Ziel in Montreal, das im Herzen der Innenstadt liegt, wo Konnektivität, Kreativität und Nachhaltigkeit aufeinandertreffen und gedeihen. Das Viertel wird eines der ersten zu 100 % klimaneutralen Mischnutzungsprojekte in Nord- und Südamerika sowie das größte LEED-Gold-Einzelhandelsprojekt in Kanada sein. Ab Sommer 2024 wird Royalmount ganzjährig von der Metrostation De la Savane über eine klimatisierte, geschlossene Skybridge erreichbar sein. Royalmount wurde von der Immobilienentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft Carbonleo konzipiert und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Marken, Erfahrungen und Angebote nach Quebec zu bringen. Die erste Phase besteht aus einem zweistöckigen Einzelhandels- und Lifestyle-Komplex mit einer Fläche von 824.000 Quadratmetern im Innen- und Außenbereich, der Einzelhändler, Restaurants, Erlebnisattraktionen, einen aufgeständerten linearen Park sowie einen 1,8 Hektar großen Stadtpark umfassen wird.

Über Carbonleo

Carbonleo ist ein in Privatbesitz befindliches Immobilienentwicklungs- und -verwaltungsunternehmen mit Sitz in Quebec, das sich auf einen fortschrittlichen, menschenzentrierten und innovativen Ansatz spezialisiert hat, der sich stark auf gelebte Erfahrungen konzentriert. Inspiriert von den größten Designern der Welt und internationalen Best Practices entwickelt das erfahrene Team von Carbonleo Immobilienprojekte, die den Ansprüchen heutiger und zukünftiger Generationen gerecht werden. Aufbauend auf dem Erfolg der innovativen Mischnutzungsprojekte, die sich bereits in seinem Portfolio befinden, setzt sich Carbonleo weiterhin für die Wiederbelebung Montreals ein, indem es eine Reihe von vielversprechenden, außergewöhnlichen und äußerst wertvollen Projekten entwickelt, die sich nahtlos in die Nachbarschaft integrieren, in der sie entstehen. Das 2012 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter und kann auf mehrere Großprojekte verweisen, darunter Quartier DIX30, Royalmount und das Four Seasons Montreal Hotel and Private Residences.

