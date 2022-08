Zürich (ots/PRNewswire) - Denis Machuel tritt am 1. Juli 2022 die Nachfolge von Alain Dehaze an AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Art. 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange Der Verwaltungsrat der Adecco Group hat heute bekannt gegeben, nach einem sorgfältig geplanten Nachfolgeprozess Denis Machuel zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt zu haben, der am 1. Juli 2022 die Nachfolge von Alain Dehaze antreten ...

mehr