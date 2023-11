Risen Energy Co., Ltd

Um 5,13 % höhere Stromerzeugung -- Risen Energy veröffentlicht empirische Daten von HJT-Hyperion-Modulen

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

In den letzten zehn Jahren hat eine wachsende Anzahl chinesischer Unternehmen weltweit Ökoenergieprojekte gestartet. Die Entwicklung von Photovoltaik (PV) mit ihren geringeren CO2-Emissionen und niedrigeren Stromgestehungskosten wird dabei zu einer Hauptantriebskraft für das tiefgreifendere Wachstum der Branche. Die Heterojunction (HJT)-Hyperion-Module von Risen Energy folgen konsequent einem „Doppelantrieb"-Ansatz – niedrigere Stromgestehungskosten und geringere CO2-Emissionen. Diese Philosophie zielt darauf ab, die CO2-Bilanz zu reduzieren und gleichzeitig niedrigere Stromgestehungskosten bei einer höheren Stromerzeugung zu erzielen. So können hochwertige Made-in-China-Produkte, die den globalen Marktanforderungen entsprechen, angeboten werden.

HJT-Produkte zeichnen sich grundsätzlich durch eine hohe Stromerzeugung aus. Risen Energy hat, wie in Abbildung 1 gezeigt, durch Simulationen in mehr als 20 Ländern und Regionen mit typischen klimatischen Umgebungen in aller Welt die Stromerzeugung von HJT-Hyperion-Modulen mit der Stromerzeugung durch PERC-Module und TOPCon-Module verglichen. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass HJT-Module in verschiedenen Regionen im Vergleich zu TOPCon- und PERC-Modulen durchgängig deutlich mehr Energie erzeugt haben. Insbesondere in Hochtemperaturbereichen haben sie eine hervorragende Leistung bewiesen.

Um die Energieerzeugungsleistung von HJT-Hyperion-Produkten in der Praxis weiter zu erforschen, hat Risen Energy neben der genannten Simulation in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen und Kunden empirische Stromerzeugungstests in unterschiedlichen Regionen in aller Welt durchgeführt.

Abbildung 2 zeigt die von Risen Energy in Zusammenarbeit mit dem National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality (CPVT) (Nationales Zentrum zur Überwachung und Inspektion von Solarenergie- und Photovoltaik-Produkten) aus Energieerzeugungstests in Hainan erhaltenen Daten. Seit der Netzanbindung sind erst zwei Monate vergangen, doch eine Berechnung auf der Grundlage der erfassten Energieerzeugungsdaten zeigt bereits, dass HJT-Hyperion-Module im Vergleich zu PERC-Modulen 5,13 % mehr Energie pro Watt erzeugen. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Simulationsergebnissen in Abbildung 1 und belegt, dass HJT in Hainan im Vergleich zu PERC 5,51 % mehr Strom erzeugt. Somit hat unsere Stromerzeugungssimulation einen relativ hohen Referenzwert.

Der empirische Test läuft noch weiter und das technische Team von Risen Energy wird weiterhin Daten von diesem und anderen Teststandorten erfassen und analysieren. Wir sind überzeugt, dass im Zuge einer kontinuierlichen Aktualisierung und Veröffentlichung der empirischen Daten die herausragend hohe Stromerzeugungsleistung durch HJT-Hyperion-Produkte von Risen Energy weiter verifiziert werden wird. Somit sind die Produkte eine zuverlässige, optimale Wahl für den Kunden.

