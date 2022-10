Midea Residential Air Conditioner Division

Lassen Sie die Natur herein: Midea sorgt mit der Midea GAIA Split-Klimaanlage für frischen Wind

Foshan, China (ots/PRNewswire)

Inspiriert von der Natur bietet die Midea GAIA mit ihrem innovativen OxygenFresh Air Exchange System, das gereinigte Außenluft hereinbringt, ein echtes Frischluft-Erlebnis.

Midea hat offiziell die Midea GAIA-Klimaanlage auf den Markt gebracht, ein innovatives Split-Klimagerät, das ein echtes naturähnliches Lufterlebnis bietet. Mit ihrem OxygenFresh Air Exchange System, der i-Clean-Funktion und der Breezeless-Technologie ist die Midea GAIA die Klimaanlage der Wahl, um die Vorteile frischer Luft in Innenräumen zu nutzen.

In modernen Haushalten verbringen die Menschen etwa 90 % ihrer Zeit in Innenräumen, und die Nachfrage nach hygienischeren Häusern und einer besseren Luftqualität nach der COVID-19-Pandemie explodiert geradezu. Ein neuer Verbraucherbericht zeigt, dass jeder fünfte Verbraucher sehr besorgt über die Luftqualität in seinem Haus ist. Die herkömmlichen Klimaanlagen, von denen gemeinhin angenommen wird, dass sie in der Lage sind, die Innenraumluftqualität zu verbessern, unterstützen jedoch nur die Luftzirkulation im Raum. Daher kann die relativ hohen Kohlendioxidkonzentration in Innenräumen sowohl zu körperlichen als auch zu psychischen Beschwerden führen.

Die Midea GAIA bewältigt diese Herausforderungen, indem sie die Klimaanlage mit einer fortschrittlichen Belüftung kombiniert und frische Luft von außen hereinlässt, damit die Menschen jeden Atemzug im Innenbereich genießen können. Ihr innovatives OxygenFresh Air Exchange System führt unter bestimmten Installationsbedingungen mit Hilfe eines H13-HEPA-Filters mit einer Filterrate von 99,95 % bis zu 60 m³/h gereinigte Frischluft von außen zu. Durch das Einlassen von frischer und das Ausleiten von verbrauchter Luft haben die Haushalte so einen stets gut belüfteten Innenraum für die täglichen Aktivitäten.

Darüber hinaus gewährleistet die UL-zertifizierte antibakterielle Luftlösung der Midea GAIA eine hohe Desinfektionsleistung mit einer Wirksamkeit von 99,9 % und beseitigt Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Psudomonas Ariginosa und Klebsiella pneumoniae.

Wir bei Midea sind davon überzeugt, dass das beste Lufterlebnis von Mutter Natur kommt und dass die beste Klimaanlage die Natur so gut möglich imitieren und einen Hauch frischer Luft liefern sollte. Dank modernster Wissenschaft und Technologie simuliert die Midea GAIA die Kräfte der Natur, um Tausenden von Häusern frische und saubere Luft zu bieten.

Neben dem OxygenFresh Air Exchange System ist die Midea GAIA mit einer branchenführenden i-Clean-Funktion sowie der Breezeless-Technologie ausgestattet, die einen starken Luftstrom in Tausende von winzigen Luftfäden verwandelt. Dies gewährleistet ein natürliches Lufterlebnis, auch für sensible Familienmitglieder, die es am meisten brauchen, wie zum Beispiel ältere Menschen und Kinder.

Die Midea GAIA kann über die MSmartHome-App auf dem Smartphone des Benutzers oder via Sprachbefehl über Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri verbunden und nahtlos gesteuert werden. Mit praktischen Funktionen wie einer Fernbedienung, Datenüberwachung und einer Erinnerungsfunktion, Kundenservice und einem Content Hub in einer App bietet die MSmartHome-App eine echte Komplettlösung, die den Benutzern im Zeitalter des Internet der Dinge (IoT) das Smart-Home-Erlebnis bietet. Sie kann auch mit anderen Midea-Geräten und anderen ausländischen Marken verbunden werden, zum Beispiel mit Toshiba, Comfee und Arctic King. Diese Konnektivität wird den Benutzern helfen, nach und nach eine verteilte und unabhängige Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Haushaltsgeräten einzuführen.

Die Midea GAIA repräsentiert die Spitze der Produktentwicklung des Midea-Geschäftsbereichs für Residential Air Conditioner (RAC), die auf lokale Märkte zugeschnitten ist. Mit über 45 Milliarden RMB (ca. 7 Milliarden USD), die in den letzten fünf Jahren in Forschung und Entwicklung investiert wurden, integrieren Mideas humanisierende Technologiephilosophie und der benutzerorientierte Forschungs- und Entwicklungsansatz lokale Überlegungen in jeder Phase des Prozesses, um Lösungen zu konzipieren und zu optimieren, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind.

Midea verfügt bereits über mehrere F&E-Zentren in Europa, zuletzt wurde eines in Stuttgart eröffnet. Darüber hinaus hat Midea ein F&E- und Innovationszentrum Europa in Österreich gegründet, das sich auf Forschung und Entwicklung für die europäischen Märkte konzentriert und langfristig Innovationen erforscht und entwickelt, um den sich ständig ändernden Anforderungen der europäischen Haushalte gerecht zu werden.