Nobis KI-basierte smarte Lampe zur Sturzerkennung und -prävention leuchtet nun auch in der Schweiz

Luzern (ots)

Die innovative Age-Tech-Lösung Nobi zur Erkennung und Vermeidung von Stürzen älterer Menschen ist in der Schweiz ab sofort über die Störi Licht AG für Kliniken, Alters- und Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen erhältlich.

Nobi, Anbieter innovativer Technologien für die Altenpflege, tritt im Rahmen der internationalen Expansion des Unternehmens in den Schweizer Markt ein. Ab sofort ist die KI-basierte smarte Lampe Nobi über den lokalen Partner Störi Licht AG auch in der Schweiz erhältlich. Nobi bietet eine effektive Sturzerkennung und -prävention für ältere Menschen und liefert Bewohnerinnen und Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen, betreuten Wohneinrichtungen oder Wohnungen mit Pflegeunterstützung so einen echten Mehrwert.

Grundüberzeugung des belgischen Age-Tech-Unternehmens Nobi ist, dass innovative Technologien eine zentrale Rolle im Leben älterer Menschen spielen werden. „Die Bevölkerung altert in rasantem Tempo. Tatsächlich ist derzeit bereits ein Fünftel der europäischen Bevölkerung über 65 Jahre alt und bis 2040 wird es ein Viertel sein. Die Zahlen für die Schweiz decken sich dabei mit den europäischen Zahlen“, so Roeland Pelgrims, Mitbegründer und CEO von Nobi. Die demographische Entwicklung stellt eine große Herausforderung für die Gesundheitssysteme dar, gerade auch in der Schweiz, wo bereits heute ein akuter Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu verzeichnen ist.

Nobi entwickelt technologische Innovationen, um diese Herausforderungen einer alternden Bevölkerung zu bewältigen. „Dazu haben wir unsere KI-gesteuerte smarte Lampe entwickelt, deren Fokus derzeit auf der Sturzerkennung und -prävention liegt. In den kommenden Jahren wird sich Nobi zu einem ganzheitlichen Partner entwickeln, der ältere Menschen sowohl zu Hause als auch in einer professionellen Pflegeumgebung unterstützt", so Roeland Pelgrims weiter.

Schnelle Hilfe nach einem Sturz ist entscheidend

50 % der älteren Menschen, die länger als eine Stunde auf dem Boden liegen, sterben innerhalb von sechs Monaten nach dem Sturz. Schnelle Hilfe nach einem Sturz rettet Leben und sichert wertvolle Lebenszeit. Die smarte Lampe erkennt daher sofort, wenn ein Bewohner stürzt, und fragt selbständig nach, wie der Zustand ist. Im Notfall informiert sie automatisch Pflegekräfte oder Angehörige. Falls nötig, wird der Rettungsdienst benachrichtigt, dem Nobi bei entsprechender Integration auch die Tür

öffnen kann.

Sturzprävention

Nobi unterstützt nicht nur bei einem Sturz, sondern trägt auch aktiv dazu bei, dass es gar nicht erst zu Stürzen kommt. Deshalb leuchtet Nobi mit sanftem Licht, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner nachts aufrecht im Bett sitzt. Steht die Person auf, zum Beispiel, um ins Bad zu gehen, erhellt die smarte Lampe automatisch den gesamten Raum. Das hilft älteren Menschen, sich besser zu orientieren und so zu vermeiden, dass sie stolpern oder gegen ein Hindernis stossen. In Pflegeheimen, Einrichtungen für betreutes Wohnen oder Krankenhäusern entlastet Nobi das Pflegepersonal so spürbar.

Mehrfach prämiertes Design

Auch das Design von Nobi sorgt für Massstäbe und erhielt zwei goldene Auszeichnungen in den Kategorien "Consumer" und "Business Innovation" des renommierten "Henry van de Velde Awards" sowie den German Design Award 2022. Damit unterstreicht Nobi seinen Anspruch, würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen, in dem es nicht nur Sicherheit durch seine innovative Technologie bietet, sondern auch ein attraktives Wohnambiente für ältere Menschen liefert.

Nobi nun auch in der Schweiz verfügbar

Nobi ist ab sofort für Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen in der Schweiz erhältlich. „Im Rahmen unserer internationalen Expansion haben wir uns bewusst für die Zusammenarbeit mit lokalen Distributoren entschieden. Mit der Störi Licht AG konnten wir einen starken Partner für die Schweiz gewinnen“, so Roeland Pelgrims.

Peter Schwarber, CEO der Störi Licht AG: „Wir freuen uns, Nobi und Nobita exklusiv in der Schweiz vertreiben zu dürfen. Zumal das intelligente Lampensystem sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Pflegekräfte zahlreiche Vorteile mit sich bringt.“

Produktfeatures der Nobi-Lampe