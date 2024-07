Auros

Auros gründet Wagniskapitalsparte Auros Ventures und ernennt Julien Auchecorne zum Leiter

Der erfahrene Experte für digitale Assets, Julien Auchecorne, übernimmt die Führung von Auros Ventures

Der Investitionsschwerpunkt von Auros Ventures liegt auf der Förderung von Innovationen im dynamischen Sektor der digitalen Assets und des Web3, während zugleich das Wachstum des Ökosystems gestärkt wird

Auros, ein führendes globales Market-Making- und algorithmisches Handelsunternehmen, gab heute die Gründung seiner neuen Investitionssparte Auros Ventures bekannt. Diese strategische Ergänzung wird die umfassende Expertise des Unternehmens im Bereich digitaler Vermögenswerte nutzen, um Innovationen im Ökosystem zu fördern und eine erhebliche Wertschöpfung für alle Marktteilnehmer zu erzielen.

Auros Ventures wird die Fähigkeiten von Auros im Bereich Risikomanagement und seine Expertise bei der Liquiditätsbereitstellung nutzen, um in den gesamten Lebenszyklus von Projekten zu investieren – von Primärinvestitionen in der Frühphase bis hin zu liquiden Sekundärinvestitionen. Neben Kapital wird Auros marktführende Beratungsleistungen und Unterstützung für sein gesamtes Portfolio anbieten, insbesondere in den Bereichen On-Chain- und Off-Chain-Liquidität, Marktmikrostruktur und Gestaltung von Börsenprodukten. Dieser strategische Ansatz spiegelt die Verpflichtung des Unternehmens wider, sich aktiv in die operative und strategische Entwicklung seiner Portfoliounternehmen einzubringen, und bildet eine Kernkomponente des Wertversprechens von Auros Ventures als Partner. Seit dem dritten Quartal 2023 hat Auros Ventures mehr als 15 Millionen US-Dollar investiert und plant, in den nächsten zwei Jahren weitere Investitionen von über 50 Millionen US-Dollar zu tätigen.

Bis April 2024 hat Auros Ventures insgesamt 14 Investitionen in sein Portfolio aufgenommen. Dazu gehört auch die Beteiligung des Unternehmens an der Einführung hochkarätiger Projekte wie dem Orakelnetzwerk Pyth oder dem leistungsstarken Layer-1 Berachain. An der Spitze von Auros Ventures steht Julien Auchecorne, ein ausgewiesener Experte für traditionelle Finanzen und digitale Vermögenswerte, der zuvor bei Unternehmen wie XBTO, J.P. Morgan und Brevan Howard tätig war. Als Leiter von Auros Ventures wird Julien eng mit dem Gründer und Chief Investment Officer von Auros, Ben Roth, zusammenarbeiten, um die Wagniskapitalsparte bei der Bereitstellung von Kapital zu leiten, während sich das Unternehmen auf die Entwicklung des Ökosystems und seine Rolle als Förderer innovativer Startups im Bereich digitaler Assets und Web3 konzentriert.

Der Gründer und CIO von Auros, Ben Roth, kommentiert: „Auros hat seit seiner Gründung im Jahr 2019 ein enormes Wachstum erzielt. Die Gründung von Auros Ventures bestätigt unsere Expansionsstrategie und demonstriert unsere Entschlossenheit, unsere Rolle als vertrauenswürdiger Betreuer der Branche, der das nachhaltige Wachstum des Ökosystems fördert, weiter zu stärken. Wir sind sehr erfreut, Julien in unserem Team willkommen zu heißen. Julien kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Investitionen und Geschäftsausweitungen verweisen. Sein Know-how und umfassendes Verständnis des Marktes für digitale Assets qualifizieren ihn auf einzigartige Weise, die Führung von Auros Ventures zu übernehmen, während wir zu einer gemeinsamen Reise aufbrechen, um die nächste Welle von Web3-Innovationen zu entdecken und einen herausragenden Wert zu schaffen – nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für das gesamte Ökosystem."

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein, sowohl für Auros als auch für die breitere Community der digitalen Assets", erklärt Julien Auchecorne, Head of Auros Ventures. „In den letzten 18 Monaten hat Auros erhebliche Fortschritte bei der Ausweitung seiner Marktpräsenz erzielt. Ich freue mich darauf, mit Ben und dem außergewöhnlichen Team von Auros zusammenzuarbeiten, um bahnbrechende Projekte zu unterstützen, die die Grenzen der Innovation in unserer Branche erweitern."

Für weitere Informationen über Auros Ventures und die innovative Arbeit bei Auros kontaktieren Sie ventures@auros.global.

Informationen zu Auros

Auros, ein Unternehmen für Market-Making und algorithmischen Handel, wurde von erfahrenen Derivatehändlern und Designern von Handelssystemen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung gegründet. Das Unternehmen erzielt täglich einen nominalen Umsatz in Milliardenhöhe. Die technologische Grundlage von Auros kombiniert erweiterte Preismodelle mit modernsten Ausführungsfunktionen und gewährleistet eine zuverlässige und konsistente Handelsleistung. Dank seiner beispiellosen, partnerschaftlichen Strategie zur Bereitstellung von externer Liquidität ist das Unternehmen in kurzer Zeit zum bevorzugten Market Maker für viele Token-Projekte und Ökosysteme aufgestiegen. Darüber hinaus verfügt Auros über fundierte Kenntnisse im Handel mit strukturierten Produkten, der Optimierung von DeFi und der Investition in liquiditätsgetriebene Unternehmen. Weitere Informationen über das Unternehmen sind verfügbar unter http://auros.global.

Informationen zu Julien Auchecorne

Julien bringt eine langjährige Erfahrung in C-Suite-Positionen im Bereich der digitalen Assets mit. Nach einer erfolgreichen Karriere im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung wechselte Julien 2017 in die Digital-Asset-Branche und hat seither verschiedene Unternehmen in der Frühphase dabei unterstützt, die Herausforderungen dieser sich schnell entwickelnden Branche zu meistern, einschließlich Fundraising, Produkt- und Token-Vermarktungsstrategien und Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften.

Julien übernahm auch eine entscheidende Rolle bei der Gründung von WebN, einem Inkubator von Brevan Howard, der Projekte in verschiedenen Bereichen unterstützt, darunter Staking- und Zero-Knowledge (zk)-Skalierungstechnologien.

Informationen zu Ben Roth

Ben Roth ist CIO und Gründer von Auros, einem der führenden algorithmischen Handels- und Market-Making-Unternehmen in der Kryptobranche. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Handel und Portfoliomanagement bei führenden TradFi-Firmen wie Optiver, First New York und Hudson Bay Capital gründete Ben im Januar 2019 Auros mit dem Ziel, das marktführende Unternehmen für Hochfrequenzhandel und Market-Making aufzubauen. Im April 2024 handelt Auros an mehr als 40 zentralen und dezentralen Börsen und wickelt 5 % des gesamten Krypto-Handelsvolumens ab. Ben und das Auros-Team sind fest davon überzeugt, dass Liquidität die Wertschöpfung vorantreibt. Sie unterstützen Projekte, Börsen und Stiftungen bei der Navigation durch die Komplexität des Marktes und helfen ihnen zu verstehen, welche Auswirkungen eine tiefe, zuverlässige und konsistente Liquidität auf den Wert ihres Unternehmens haben kann.

