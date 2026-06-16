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pédiatrie suisse recommande de nouvelles courbes de croissance officielles pour les enfants et les adolescent·e·s en Suisse

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Fribourg (ots)

Les courbes de croissance comptent parmi les outils les plus importants de la pédiatrie. Elles aident les pédiatres à évaluer la croissance et le développement des enfants et des adolescent·e·s, à détecter précocement les anomalies et à mettre en évidence les maladies chroniques. À compter du 15 juin 2026, pédiatrie suisse recommande de nouvelles courbes de croissance nationales pour la Suisse.

La croissance, reflet de la santé des enfants et des adolescent·e·s

La croissance d'un enfant fournit des indications importantes sur sa santé et son développement. Les variations de taille, de poids, d'indice de masse corporelle (IMC) ou encore du périmètre crânien peuvent être des signes précurseurs de troubles de la croissance et du développement, de maladies hormonales, de maladies chroniques, de retard de croissance, de malnutrition et de bien d'autres problèmes encore.

Les courbes de croissance font donc partie intégrante de chaque visite de contrôle pédiatrique. Elles permettent non seulement d'évaluer individuellement chaque enfant, mais fournissent également des informations importantes pour la santé publique et l'observation des évolutions sociétales à long terme. De nombreux parents suivent également avec grand intérêt le développement de leurs enfants à l'aide des courbes de croissance.

Premières courbes de croissance nationales fondées sur une base élargie pour la Suisse

Les courbes de croissance utilisées en Suisse depuis 2011 s'appuyaient en partie sur des données de référence internationales, notamment sur les courbes de l'OMS et les données américaines. Elles ne correspondent plus à l'état actuel des connaissances. Pour la première fois, on dispose désormais de données de référence nationales suisses issues d'une base solide.

Les nouvelles courbes de croissance ont été élaborées au Centre d'endocrinologie pédiatrique de Zurich (PEZZ), sous la direction du Prof. Dr Urs Eiholzer. Elles s'appuient sur des données récentes concernant plus de 43 000 enfants et adolescent·e·s issu·e·s de toutes les régions linguistiques de Suisse. Ces données ont été recueillies par plus de 100 pédiatres ainsi que lors de mesures effectuées dans les écoles, puis complétées par des données sur les nouveau-nés et les recrues. Il en résulte l'une des études de croissance les plus denses au monde par rapport à la population. Pour cette étude, environ un enfant sur 40 vivant en Suisse, soit un habitant sur 210, a été mesuré et pesé.

L'échantillon de grande taille permet une évaluation fiable et comparable à l'échelle internationale de la croissance et du développement des enfants et des adolescent·e·s en Suisse. Les courbes ont été établies à l'aide de la méthode LMS, reconnue au niveau international, qui fait office de norme mondiale pour la modélisation des courbes de croissance.

Combinaison de sources de données éprouvées et nouvelles

Les nouvelles courbes de croissance suisses combinent différentes sources de données : les courbes de taille, de poids et d'IMC s'appuient sur les nouvelles données de référence nationales du PEZZ. Pour les deux premières années de vie, les données longitudinales de l'OMS continuent d'être utilisées pour la courbe d'IMC. Les courbes de périmètre crânien s'appuient sur une combinaison des études longitudinales de Zurich (0 à 2 ans) et des données allemandes KiGGS (2 à 18 ans). Les courbes de vitesse de croissance continuent de s'appuyer sur les données des études longitudinales de Zurich.

Pour la définition des seuils cliniquement pertinents - par exemple en cas de surpoids ou de petite taille -, ce sont les recommandations des sociétés médicales compétentes qui s'appliquent. Désormais, les seuils inférieurs du surpoids et de l'obésité à partir de l'âge de 2 ans sont définis par des courbes d'équivalence qui atteignent, à l'âge de 18 ans, un IMC de 25 kg/m² ou 30 kg/m² respectivement.

Recommandation de pédiatrie suisse

Les nouvelles courbes de croissance seront officiellement recommandées par pédiatrie suisse pour la pratique pédiatrique quotidienne à compter du 15 juin 2026. Elles permettent une évaluation moderne, scientifiquement fondée et validée au niveau national de la croissance et du développement des enfants et des adolescent·e·s en Suisse.

Sources

Courbes de référence nationales (taille, poids, IMC de 2 à 18 ans, rapport longueur/poids)

Eiholzer U, Stephan A, Dubinski I, Fritz C, Noordam C (2025) Updated Swiss Growth References 2025: No Height Differences, but BMI Variations Associated with Migration. J. Clin. Med. 14, 5912. https://doi.org/10.3390/jcm14165912.

Eiholzer U, Fritz C, Katschnig C, Dinkelmann R, Stephan A. (2019) Contemporary height, weight and body mass index references for children aged 0 to adulthood in Switzerland compared to the Prader reference, WHO and neighbouring countries. Ann. Hum. Biol. 46, 437-447, Erratum in Ann. Hum. Biol. 2020, 47, 504.

Courbes IMC 0-2 ans

WHO Growth Charts (WHO Multicentre Growth Reference Study, MGRS, 1997-2003, www.who.int/childgrowth/standards)

Périmètre crânien (0-18 ans)

Prader A, Largo RH, Molinari L et al. (1989) Physical growth of Swiss children from birth to 20 years of age. First Zurich longitudinal study of growth and development. Helv Paediatr Acta Suppl 52: 1-125

Schienkiewitz A, Rosario AS, Dortschy R et al. (2011) German head circumference references for infants, children and adolescents in comparison to currently used national and international references. Acta Paediatr 100 (7): e28-33

Courbes de croissance (taille, poids, périmètre crânien)