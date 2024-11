Far Eastern New Century Corporation (FENC)

Far Eastern New Century fördert Möglichkeiten und Nachhaltigkeit durch seine neuesten Recyclingtechnologien auf der TITAS

Die Far Eastern New Century Corporation (FENC), ein weltweit führendes Unternehmen zur Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation im Bereich grüner Materialien, stellte auf der Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS), die vom 15. bis 17. Oktober 2024 stattfand, seine neuesten Recyclingtechnologien und Produktlösungen unter dem Motto „Empowering Possibilities & Sustainability" vor. An der diesjährigen TITAS nahmen insgesamt 385 Anbieter aus elf Ländern teil, die rund 31.500 Einkäufer zu der Veranstaltung lockten.

Die bahnbrechenden Produkte von FENC, FENC®ThermalSync ZoneTech und FENC®TOPGREEN®Bio3, wurden als Gewinner des renommierten iF DESIGN AWARD 2024 ausgezeichnet. Diese Produkte wurden aus 10.807 Einsendungen aus 72 Ländern ausgewählt und haben sich als herausragende Innovationen erwiesen. Damit ist FENC der einzige iF-ausgezeichnete Anbieter von umweltfreundlichen Funktionsstrickwaren. FENC® TOPGREEN®Bio3 PET stellt einen revolutionären Ansatz für Nachhaltigkeit dar. Dieses innovative Material verbindet die Technologie der Kohlenstoffabscheidung mit der Biotechnologie und verwandelt Industrieabgase in kohlenstoffarmes Polyester. Im Jahr 2024 wurde Bio3 PET als Material für die Uniformen des Teams von Chinese Taipei bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ausgewählt.

Das innovative TOPGREEN®rTEX-Recyclingverfahren von FENC, das 2024 in Produktion ging, bietet eine effektive Lösung für die Verarbeitung von Textilabfällen und erfüllt die steigende Kundennachfrage. Durch den Einsatz der hochmodernen e-Sorting-Technologie von FENC und der firmeneigenen Recyclingprozesse reduziert dieses System die Treibhausgasemissionen während der Produktion erheblich und wandelt Textilabfälle effizient in hochwertiges Filament um. FENC ist bereit, an diesem kritischen Wendepunkt für die globale Industrie den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft im Textilsektor anzuführen.

Für die Olympischen Spiele in Paris wurden die leistungsstarken, zu 100 % recycelten Stoffe von FENC für eine Reihe von Trikots der Nationalmannschaft ausgewählt. Dazu gehören Basketball-Trainingstrikots und -westen für neun Nationalmannschaften, Poloshirts für 14 Fußballmannschaften, Laufuniformen für das britische Team, Handballtrikots für das französische Team und Boxershorts für das kubanische Team, die alle von internationalen Sportgiganten wie Nike, Adidas, Decathlon und PUMA gesponsert wurden.

Das Engagement von FENC für Nachhaltigkeit hört nicht bei den Olympischen Spielen auf. Die grünen Innovationen des Unternehmens haben in diesem Jahr auch bei anderen großen Sportereignissen für Aufsehen gesorgt, darunter die Australian Open 2024, das spanische Team bei der UEFA Euro 2024, der Sieger der UEFA Champions League, Real Madrid, das siegreiche argentinische Team beim America's Cup und der FA Cup-Sieger 2024, Manchester United.

Um die Kreislaufwirtschaft in der Schuhindustrie zu fördern, hat FENC komplexe Komponenten wie PU und EVA durch Polyestermaterialien für alle Teile der Schuhe ersetzt. Dazu gehören elastische Polyesterfasern, Leder und Schmelzklebstoffe aus recycelten PET-Flaschen, die eine hohe Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit bieten und zum Ziel beitragen, dass Schuhe in Zukunft vollständig recycelbar sind

Informationen zu Far Eastern New Century (FENC)

FENC wurde im Jahr 1949 gegründet. Es handelt sich um ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia, den Philippinen und vielen anderen Ländern/Regionen tätig ist. FENC ist der einzige vertikal integrierte Polyesterlieferant der Welt, der ein Produktspektrum anbietet, das von Rohstoffen bis zu Verbraucherprodukten reicht. Weitere Informationen über FENC finden Sie auf http://www.fenc.com

