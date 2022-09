HC2022

Huawei investiert 300 Mio. Dollar in das Empower-Programm zur Unterstützung globaler Partner

Bangkok (ots/PRNewswire)

Am zweiten Tag der HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok stellte Huawei eine Reihe innovativer Infrastrukturlösungen vor, um die Digitalisierung der Industrie voranzutreiben, indem die richtige Technologie für das richtige Szenario gefunden wird, und kündigte das Huawei Empower-Programm an, das in den nächsten drei Jahren 300 Millionen US-Dollar zur Unterstützung globaler Partner investieren wird.

Unter dem Motto „Innovative Infrastructure to Unleash Digital" kamen Branchenvertreter zusammen und diskutierten über die zukünftigen Richtungen und Möglichkeiten der Digitalisierung der Industrie. Sie analysierten die Herausforderungen verschiedener Branchen, die sich um die Digitalisierung bemühen, und Huawei stellte Lösungen vor, die durch seine technischen Stärken unterstützt werden, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Ryan Ding, Präsident von Huawei Enterprise BG, sagte in seiner Keynote „Empowering Industry, Creating Value": „Eine tiefere digitale Transformation wird Unternehmen helfen, sich besser an eine sich ständig verändernde Welt anzupassen. Huawei arbeitet eng mit seinen Partnern zusammen, um die richtige Technologie für das richtige Szenario zu finden, die Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und die Kraft der Digitalisierung zu entfesseln."

Laut Ding arbeitet Huawei mit seinen Konnektivitäts-, Computer- und Cloud-Technologien mit seinen Partnern zusammen, um kontinuierliche Brancheninnovationen und technologieübergreifende Synergien voranzutreiben und szenariobasierte Lösungen für unterschiedliche Kundenanforderungen zu schaffen. Er fügte hinzu, dass dies einen größeren Wert schaffen und es den Kunden erleichtern wird, die „letzte Meile" ihrer digitalen Transformation zu gehen.

Bob Chen, Vizepräsident von Huawei Enterprise BG, erläuterte, wie wichtig die Synergie mehrerer Technologien ist, um die richtige Technologie für das richtige Szenario zu finden. In seiner Keynote „Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation" erklärte er: „Daten sind das Herzstück der digitalen Transformation, und Datenaufnahme, -übertragung, -speicherung und -analyse sind die wichtigsten Schritte. Huawei bietet umfassende Produkte und Produktportfolios zur Unterstützung der End-to-End-Datenverarbeitung, um die digitale Transformation der Kunden zu beschleunigen."

Auf der Veranstaltung stellte Huawei das Huawei Empower-Programm vor, das zur Entwicklung eines florierenden digitalen Ökosystems für globale Partner beitragen soll. Im Rahmen dieses Programms wird Huawei über OpenLabs gemeinsame Innovationen mit Partnern durchführen, Partner mit einem neuen Rahmen, einem neuen Plan und einer integrierten Plattform ausstatten und über die Huawei ICT Academy und die Huawei Authorized Learning Partner (HALP)-Programme einen Talentpool aufbauen. Huawei kündigte außerdem an, dass es in den nächsten drei Jahren 300 Millionen US-Dollar in dieses Programm zur Unterstützung globaler Partner investieren wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901285/Ryan_Ding_HC2022.jpg