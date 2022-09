HC2022

Huawei Connect 2022 startet in Bangkok und erforscht die Entwicklung der digitalen Produktivität

Bangkok (ots/PRNewswire)

HUAWEI CONNECT 2022, Huaweis jährliches Flaggschiff-Event für die globale IKT-Branche, begann heute in Bangkok. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Unleash Digital" und mehr als 10 000 führende Vertreter der IKT-Branche, Experten und Partner aus der ganzen Welt kommen zusammen, um zu erkunden, wie man die digitale Produktivität effektiver freisetzen, die digitale Wirtschaft fördern und stärkere digitale Ökosysteme aufbauen kann.

Auf der Veranstaltung informiert Huawei über die Schritte, die das Unternehmen unternimmt, um die digitale Entwicklung in einer Vielzahl von Branchen voranzutreiben, und stellte über 15 innovative Cloud-Services für den globalen Markt vor.

Drei Initiativen zur Förderung der Digitalisierung in allen Branchen

Zum Auftakt der Veranstaltung hielt Ken Hu, der rotierende Vorsitzende von Huawei, eine Keynote, in der er drei Möglichkeiten aufzeigte, wie das IKT-Ökosystem dazu beitragen kann, die allgemeinen Hindernisse bei der digitalen Transformation zu überwinden:

Ausbau der digitalen Infrastruktur, einschließlich robusterer Konnektivität und stärkerer, vielfältigerer Computerressourcen.

Wir helfen Unternehmen, über die einfache Cloud-Einführung hinauszugehen und die Cloud wirklich optimal zu nutzen, indem wir uns auf fortschrittliche Technologiedienste konzentrieren, die eine sprunghafte Entwicklung vorantreiben.

Aufbau lokaler digitaler Ökosysteme, einschließlich der Entwicklung von Partnern, der Stärkung des Pools digitaler Talente und der Bereitstellung von mehr Unterstützung für KMU.

Das BIP-Wachstum war in den letzten zwei Jahren unbeständig. Die digitale Wirtschaft hat jedoch weltweit ein stetiges Wachstum verzeichnet - mehr als 15 % im Jahr 2021. Dies hat viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre Betriebsabläufe und Dienstleistungsangebote mit digitaler Technologie der nächsten Generation umzugestalten.

„Die Umstellung auf die Digitalisierung ist eindeutig die richtige Entscheidung", sagte Hu. „Die Nachfrage ist da, und die Technologien sind es auch. Die Welt ist dabei, die digitale Produktivität zu entfesseln, und zwar genau jetzt."

Auf der Veranstaltung bekräftigte Huawei sein Engagement für offene Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolg. Das Unternehmen rief Regierungen und Unternehmen dazu auf, enger zusammenzuarbeiten, um lokale digitale Ökosysteme zu kultivieren, die Innovationspartner aufbauen, den Talentpool stärken und Start-ups unterstützen.

In seiner Keynote stellte Simon Lin, Präsident von Huawei Asien-Pazifik, das Whitepaper Digital First Economy vor, das gezielte politische Vorschläge für den Aufbau digitaler Infrastrukturen und die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in der asiatisch-pazifischen Region enthält.

„Der asiatisch-pazifische Raum steht an der Spitze der globalen digitalen Landschaft", sagte Lin. „Huawei ist bestrebt, einen wichtigen Beitrag zur digitalen Wirtschaft in der Region zu leisten. Wir werden ihre Bemühungen um Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung weiter unterstützen und das Ökosystem der Branche ausbauen."

Die dreitägige Konferenz in Bangkok ist die erste Station der globalen HUAWEI CONNECT-Tour im Jahr 2022. Mit zwei Keynote-Sitzungen, sechs Gipfeltreffen sowie mehreren Breakout-Sitzungen und Demos befasst sich die diesjährige Veranstaltung mit den Herausforderungen, mit denen Regierungen und Unternehmen in allen Phasen ihrer digitalen Transformation konfrontiert sind, mit den Fortschritten von Huawei im Bereich der digitalen Infrastruktur sowie mit den neuesten Cloud-Services und Ökosystempartnerlösungen des Unternehmens.